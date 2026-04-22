El Mundo

Periodista libanesa muere en bombardeo israelí al sur de Líbano

Equipos que realizaban labores de búsqueda lograron recuperar el cuerpo de la periodista mártir Amal Khalil.

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Por AFP
Una imagen tomada desde el norte de Israel, a lo largo de la frontera con el sur del Líbano, muestra un incendio tras un bombardeo israelí en una zona del sur del Líbano.
Una imagen tomada desde el norte de Israel, a lo largo de la frontera con el sur del Líbano, muestra un incendio tras un bombardeo israelí en una zona del sur del Líbano. (JALAA MAREY/AFP)







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