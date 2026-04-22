Periodista libanesa muere en bombardeo israelí al sur de Líbano

Una imagen tomada desde el norte de Israel, a lo largo de la frontera con el sur del Líbano, muestra un incendio tras un bombardeo israelí en una zona del sur del Líbano.

La periodista libanesa Amal Khalil “murió después de un bombardeo aéreo” israelí el miércoles en en el sur del Líbano, informaron la Defensa Civil y el medio de comunicación donde trabajaba.

Los equipos que realizaban labores de búsqueda con el ejército libanés y la Cruz Roja “lograron recuperar el cuerpo de la periodista mártir Amal Khalil”, anunció la oficina de prensa de la Defensa Civil. Otra periodista resultó herida.

“Nuestra colega Amal Khalil cayó como mártir mientras cumplía con su deber periodístico”, publicó por su parte el diario Al-Akhbar, en Telegram.