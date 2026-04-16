Líbano afirma que destrucción de puente aisló todo el sur del país

El ejército israelí destruyó el puente de Qasmiyeh y otros pasos sobre el río Litani. El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó acelerar la demolición de casas

Beirut, Líbano. El ejército libanés afirmó el jueves que los ataques israelíes que destruyeron el puente de Qasmiyeh sobre el río Litani, en el sur de Líbano, aislaron la zona del resto del país.

“En el contexto de la actual agresión israelí contra Líbano, el puente costero de Qasmiyeh Tiro fue atacado y destruido, con el objetivo de separar la zona al sur del Litani de aquella al norte y aislarla”, declaró el ejército en un comunicado.

Los ataques mataron a una persona y dejaron heridas a otras tres, entre ellas “un soldado de la unidad estacionada en el puente”, agregó.

La agencia de noticias libanesa NNA había informado previamente de la destrucción de esta infraestructura, “el último puente entre las regiones de Tiro y Sidón”.

El ejército israelí dijo el miércoles haber ordenado que una zona de unos 30 kilómetros desde la frontera sur de Líbano hasta el río Litani fuera convertida en una “zona de exterminio” del grupo proiraní Hezbolá.

Israel ocupa partes del sur del Líbano y se resiste a cualquier tipo de tregua en los combates con el movimiento islamista libanés, argumentando que este sigue siendo el principal obstáculo para la paz.

En marzo, el Ministro de Defensa de Israel anunció que ocupará sur de Líbano tras la guerra y que 600.000 habitantes no podrán volver a sus casas, así como que todas las residencias cerca de la frontera serán destruidas.