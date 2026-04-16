El Mundo

Líbano afirma que destrucción de puente aisló todo el sur del país

Ataques de Israel destruyeron el puente de Qasmiyeh sobre el río Litani, en el sur de Líbano.

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Por AFP
en la imagen una bola de fuego sobre la zona atacada
El ejército israelí destruyó el puente de Qasmiyeh y otros pasos sobre el río Litani. El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó acelerar la demolición de casas (KAWNAT HAJU, AFP/AFP)







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