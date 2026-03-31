Israel anuncia que ocupará sur de Líbano tras la guerra y que 600.000 habitantes no podrán volver a sus casas

Equipos de primera respuesta inspeccionan un edificio gravemente dañado que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 30 de marzo de 2026.

Jerusalén, Indefinido. Israel prevé ocupar partes del sur del Líbano una vez que termine la guerra contra el grupo islamista proiraní Hezbolá, anunció este martes el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

“Al final de esta operación, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) se establecerán en una zona de seguridad dentro de Líbano, en una línea defensiva contra los misiles antitanque, y mantendrán el control de seguridad de toda la zona hasta el Litani”, el río que fluye unos 30 km al norte de la frontera entre ambos países, aseguró Katz en un video difundido por su oficina.

“El regreso al sur del Litani de más de 600.000 habitantes del sur del Líbano que fueron evacuados hacia el norte se impedirá por completo mientras no se garantice la seguridad y la protección de los habitantes del norte (de Israel)”, añadió.

“Todas las casas de los pueblos (libaneses) adyacentes a la frontera (con Israel) serán demolidas siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanún en Gaza, con el fin de eliminar de una vez por todas las amenazas a lo largo de la frontera que pesan sobre los habitantes del norte”, añadió Katz en referencia a dos ciudades de la Franja de Gaza devastadas por las operaciones militares.

Líbano se ha visto arrastrado a la guerra en Oriente Medio después de que Hezbolá atacara a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei el primer día de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde entonces, los ataques israelíes a Líbano han matado a más de 1.200 personas, según el último balance del Ministerio de Salud.

Personal de emergencias revisa sitio de Saksakiyeh, Líbano, tras un bombardeo israelí. (-/AFP)

El ejército israelí afirma haber eliminado a “850 terroristas” en el Líbano.

Katz multiplica las declaraciones belicosas contra Líbano y los libaneses.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) informó el domingo haber expresado su “profunda preocupación por (las declaraciones realizadas recientemente por responsables israelíes) que socavan el respeto del derecho internacional humanitario”.

Reprocha expresamente declaraciones del 16 de marzo, en las que se amenazaba con impedir el regreso de las personas que habían huido de la región al sur del Litani.