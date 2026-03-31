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Israel anuncia que ocupará sur de Líbano tras la guerra y que 600.000 habitantes no podrán volver a sus casas

Ministro de Defensa israelí dice que todas las casas fronterizas “serán demolidas siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanún en Gaza”.

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Por AFP
Equipos de primera respuesta inspeccionan un edificio gravemente dañado que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 30 de marzo de 2026.
Equipos de primera respuesta inspeccionan un edificio gravemente dañado que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 30 de marzo de 2026. (ANWAR AMRO/AFP)







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