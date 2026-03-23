Ministro de Israel llama a su país a anexarse parte de Líbano

Ataques israelíes en Beirut continúan, después de la avanzada militar que Israel tomó tras el ataque a Irán.

En el llamado más explícito hasta ahora de una figura de gobierno, el ministro de Finanzas de Israel llamó a la anexión del sur de Líbano. El país vecino se encuentra bajo bombardeo israelí en una campaña contra Hezbolá que comenzó el 2 de marzo, tras los ataques conjuntos con Estados Unidos al régimen de Irán.

En una entrevista radial en Israel este lunes, Bezalel Smotrich afirmó que el bombardeo de Líbano “debe terminar con una realidad completamente distinta”, lo que incluye un “cambio en las fronteras de Israel”.

El ultraderechista Smotrich es uno de los políticos más influyentes actualmente en Israel, y forma parte de la coalición que mantiene a Benjamin Netanyahu en el poder como primer ministro.

En el programa, Smotrich añadió: “Lo digo aquí de manera definitiva… en cada sala y en cada discusión también: la nueva frontera de Israel debe ser el río Litani".

En días pasados, Israel destruyó varios puentes sobre el río sureño, incluyendo el puente de Qasmiyeh, situado en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del país. Tiro es la quinta ciudad más importante de Líbano.

Según la agencia Reuters y The Times of Israel, la oficina de Netanyahu no respondió a una solicitud de comentarios. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó a inicios de este mes que Líbano podría enfrentar una “pérdida de territorio” si no desarma a Hezbolá.

El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza (MENAHEM KAHANA/AFP)

Dura campaña en Líbano

Una de cada seis personas en Líbano, más de un millón de habitantes, han sido desplazadas por los bombardeos de Israel, que iniciaron en la frontera sur pero que se han ido adentrando en el territorio. Los datos del Norwegian Refugee Council también registran más de mil muertos.

El intenso bombardeo se ha extendido a Beirut, pero ha sido la región del sur la más afectada. “El primer ministro y yo hemos ordenado a Tsahal (el ejército israelí) que destruya inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se usan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso (...) de Hezbolá y de armas hacia el sur”, afirmó el domingo el ministro de Defensa, Israel Katz.

El ministro añadió que el ejército deberá “acelerar la destrucción de las casas libanesas en las aldeas de contacto”, tal y como se hizo en “Beit Hanun y Rafah”, en la Franja de Gaza.

Destrucción del puente Wasmiyeh sobre el río Litani al sur de Líbano, conexión con la región de Tiro. (KAWNAT HAJU/AFP)

La referencia a llevar a Líbano una destrucción similar a la de Gaza hacen eco en previas palabras del mismo Bezalel Smotrich. Justo al inicio de la nueva campaña, afirmó: “Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis”, declaró Smotrich en referencia a una localidad del sur de Gaza arrasada por los bombardeos israelíes durante la guerra con el movimiento islamista Hamás.

“Hezbolá cometió un grave error y pagará un alto precio. Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el brazo de Hezbolá”, dijo entonces.

Ya en febrero, Smotrich había llamado a anular los Acuerdos de Oslo que dejan territorios en control de la Autoridad Palestina. “Anularemos formalmente y en términos prácticos los malditos Acuerdos de Oslo y emprenderemos el camino hacia la soberanía, mientras fomentamos la emigración tanto de Gaza como de Judea y Samaria”, expresó, empleando una fórmula habitual en Israel para referirse a Cisjordania.