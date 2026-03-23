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Ministro de Israel llama a su país a anexarse parte de Líbano

Bezalel Smotrich, figura clave del gabinete de Netanyahu, dice que la ‘nueva frontera’ israelí debe expandirse para ocupar del sur del país vecino.

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Por Fernando Chaves Espinach y AFP
Ataques israelíes en Beirut continúan, después de la avanzada militar que Israel tomó tras el ataque a Irán.
Ataques israelíes en Beirut continúan, después de la avanzada militar que Israel tomó tras el ataque a Irán. (IBRAHIM AMRO/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

AFP

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