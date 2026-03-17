Editorial

Editorial: Líbano: la tragedia de un país bajo el fuego de Israel y Hezbolá

Las acciones de Hezbolá e Israel han desatado una tragedia que castiga a millones de inocentes. La ofensiva israelí, justificada en su origen, ha rebasado toda proporción y ha acelerado el colapso libanés

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Por La Nación
Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbollah lanzó un ataque contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei.
En relación con Líbano, en principio, el objetivo manifiesto de Israel es legítimo. Las tácticas empleadas, sin embargo, han sido totalmente desproporcionadas. (RABIH DAHER/AFP)







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