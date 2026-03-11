25 países instan a Israel a respetar ‘soberanía e integridad territorial’ de Líbano

Un incendio se extiende tras un bombardeo israelí contra una granja solar y una instalación de generación eléctrica en la ciudad costera de Tiro, en el sur de Líbano.

Naciones Unidas, Estados Unidos. Un grupo de 25 países que apoyan las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano expresaron el miércoles su “profunda inquietud” por la reanudación de los combates en ese país después de que Israel lanzara bombardeos en represalia por los ataques de Hezbolá.

“Instamos a Israel a que se abstenga de cualquier ataque contra infraestructuras civiles y zonas densamente pobladas y a que respete la soberanía y la integridad territorial de Líbano”, declaró el embajador francés ante la ONU, Jerome Bonnafont.

Además de Francia, los países signatarios son Armenia, Austria, Baréin, Camboya, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, India, Irlanda, Italia, Malta, Nepal, Macedonia del Norte, Panamá, Polonia, Portugal, Corea del Sur, España y Uruguay.

Noticia en desarrollo...