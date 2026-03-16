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Líbano registra más de un millón de desplazados por la guerra entre Israel y Hezbolá

Ejército de Israel dice que desplazados “no podrán regresar” a sus casas hasta que se “garantice la seguridad” de israelíes en la frontera.

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Por AFP y Fernando Chaves Espinach
Cientos de miles de desplazados se mueven hacia el norte de Líbano conforme avanza la campaña militar de Israel contra Hezbolá.
Cientos de miles de desplazados se mueven hacia el norte de Líbano conforme avanza la campaña militar de Israel contra Hezbolá. (IBRAHIM AMRO/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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