Líbano registra más de un millón de desplazados por la guerra entre Israel y Hezbolá

Cientos de miles de desplazados se mueven hacia el norte de Líbano conforme avanza la campaña militar de Israel contra Hezbolá.

Beirut, Líbano. Más de un millón de personas se registraron como desplazadas en Líbano desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hezbolá, el 2 de marzo, informaron este lunes las autoridades.

En total, 1.049.328 personas desplazadas se han inscrito en una página web del Ministerio de Asuntos Sociales, y 132.742 de ellas están alojadas en más de 600 centros de acogida colectivos, indicaron en un comunicado.

Por otra parte, Israel advirtió el lunes que los libaneses desplazados de sus hogares “no podrán regresar” hasta que se “garantice la seguridad de los israelíes que viven cerca de la frontera”.

Las órdenes de evacuación israelíes abarcan 1.470 km², cerca del 14% del territorio libanés, incluyendo el sur del país, los suburbios del sur de Beirut y partes de la región de Bekaa.

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