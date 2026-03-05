Macron envía ayuda al ejército de Líbano y pide a Israel y a Hezbolá no expandir la guerra en el país

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que reforzará su cooperación con las Fuerzas Armadas de Líbano y proporcionará vehículos blindados de transporte, además de apoyo operativo, logístico y humanitario ante el ataque israelí a su país vecino.

“Debe hacerse todo lo posible para evitar que este país, tan cercano a Francia, vuelva a verse arrastrado a la guerra”, escribió el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.

De acuerdo con Al-Jazeera, el presidente libanés Joseph Aoun había solicitado a Macron que interviniera ante el bombardeo israelí. Líbano y Francia comparten un estrecho vínculo histórico, cultural y político.

“En este momento de gran peligro, hago un llamado al primer ministro de Israel para que no amplíe la guerra hacia Líbano. También pido a los líderes iraníes que no arrastren aún más a Líbano a un conflicto que no es el suyo”, añadió el mandatario francés en su extenso tuit.

Tras reunirse en Beirut con el jefe del Estado Mayor del ejército francés, el presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a Macron que intervenga para “evitar que se ataque a los suburbios del sur”, después de que el ejército israelí amenazara a sus residentes, informó la presidencia libanesa en un comunicado aparte.

“Hezbolá debe cesar de inmediato sus ataques contra Israel. Israel, por su parte, debe abstenerse de cualquier intervención terrestre o de una operación a gran escala en territorio libanés”, reiteró Macron.

Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbollah lanzó un ataque contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei. (RABIH DAHER/AFP)

Pánico en Beirut

Este jueves, Israel ordenó evacuar todo el sur de Beirut, la capital de 2.3 millones de habitantes, en busca de atacar al grupo militante Hezbolá, que cuenta con apoyo iraní. Los bombardeos ya han dejado al menos 123 muertos y provocaron el desplazamiento de decenas de miles de personas.

La retórica israelí hacia Líbano ha ido enardeciéndose con los días, después de que Hezbolá lanzara ataques en venganza por la muerte del ayatolá Alí Jamenei en los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos.

El ministro de Finanzas israelí, el político de ultraderecha Bezalel Smotrich, advirtió este jueves a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, que el distrito se enfrentará a una devastación similar a la de Gaza.

El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza (MENAHEM KAHANA/AFP)

“Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis”, declaró Smotrich en referencia a una localidad del sur de Gaza arrasada por los bombardeos israelíes durante la guerra con el movimiento islamista Hamás.

Asimismo, en Sky News, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, apoyó la invasión a Líbano y opinó que incluso se podría valorar una “zona estéril” como la “línea amarilla” de Gaza, pero esta vez en otro país.

Horas más tarde, el ejército israelí informó de que había comenzado a atacar infraestructura perteneciente al grupo proiraní Hezbolá en el suburbio de Dahieh, en el sur de Beirut, después de haber advertido previamente a los residentes de la zona que evacuaran.

“Las FDI (el ejército de israel) han comenzado a atacar infraestructura de Hezbolá en el área de Dahieh, en Beirut”, dijeron los militares.