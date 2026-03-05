Influyente ministro israelí dice que sur de Beirut sufrirá la misma devastación que Gaza

Mujeres preparan comida en una escuela convertida en refugio para personas desplazadas en la localidad de Dekwaneh, al norte de Beirut.

Jerusalén, Indefinido. El ministro de Finanzas israelí, el político de ultraderecha Bezalel Smotrich, advirtió este jueves a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, que el distrito se enfrentará a una devastación similar a la de Gaza.

“Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis”, declaró Smotrich en referencia a una localidad del sur de Gaza arrasada por los bombardeos israelíes durante la guerra con el movimiento islamista Hamás.

“Hezbolá cometió un grave error y pagará un alto precio. Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el brazo de Hezbolá”, añadió en un comunicado en video, durante su visita a la frontera norte de Israel.