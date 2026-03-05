El Mundo

Influyente ministro israelí dice que sur de Beirut sufrirá la misma devastación que Gaza

Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich dice que sur de Beirut, capital de dos millones de habitantes, se enfrentará a una devastación similar a la de Gaza.

EscucharEscuchar
Por AFP
Mujeres preparan comida en una escuela convertida en refugio para personas desplazadas en la localidad de Dekwaneh, al norte de Beirut.
Mujeres preparan comida en una escuela convertida en refugio para personas desplazadas en la localidad de Dekwaneh, al norte de Beirut. (JOSEPH EID/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto en IránLíbanoGazaPalestinaBezalel Smotrich
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.