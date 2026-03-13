Líbano en aguda crisis: Bombardeos de Israel han desplazado a 1 de cada 7 habitantes, dice organización

Líbano se acerca “a un punto crítico” conforme se acelera el desplazamiento de su población: una de cada siete personas ha sido desplazada en los primeros diez días de la escalada del conflicto, dice el Norwegian Refugee Council (NRC).

Al menos 816.000 personas, equivalentes al 14% de la población de Líbano, han sido desplazadas por la escalada del conflicto, según cifras del gobierno libanés..

Se prevé que el número siga aumentando mientras Israel emite nuevas órdenes de evacuación y bombardea más pueblos y barrios en su campaña contra la organización terorrista Hezbolá, apoyada por Irán.

“La magnitud de la destrucción y del desplazamiento aumenta con cada hora”, afirmó Maureen Philippon, directora en el país del Norwegian Refugee Council (NRC). La oficial agregó que familias, incluidos muchos niños, están “reviviendo ciclos de bombardeos, pérdidas y desplazamientos similares a los de hace casi dos años, pero ahora con mayor intensidad”.

Las órdenes de evacuación israelíes abarcan 1.470 km², cerca del 14% del territorio libanés, incluyendo el sur del país, los suburbios del sur de Beirut y partes de la región de Bekaa.

Además, las propias oficinas del NRC en la ciudad de Tiro resultaron gravemente dañadas por un ataque israelí. La organización indicó que había informado previamente a Israel de la ubicación del edificio a través de la ONU, pero no recibió ninguna advertencia antes del bombardeo.

Philippon también criticó que las órdenes de evacuación masivas “se han ampliado a amplias áreas geográficas y exigen desplazamientos inmediatos”, lo que puede generar pánico y podría provocar "desplazamientos prolongados sin perspectivas de retorno".

El NRC agregó que más de 122.000 personas se refugian en albergues colectivos con condiciones precarias. “En una escuela que acoge a 1.200 desplazados, unas 15 personas comparten cada aula y 23 personas dependen de un solo baño. Además, no hay duchas ni gas para cocinar y el suministro de agua es limitado", añadieron en el comunicado.

Restos de un edificio dañado tras un bombardeo israelí en el barrio de Ruwais, en los suburbios del sur de Beirut, el 11 de marzo de 2026. (-/AFP)

Crisis agravada en Líbano

Líbano anunció el miércoles que el número de muertos en 10 días de combates entre Israel y Hezbolá durante la guerra en Oriente Medio alcanzó los 634, y que más de 800.000 personas se registraron como desplazadas.

Según AFP, el ministro de Salud, Rakan Nassereddine, detalló en una conferencia de prensa que el número de fallecidos incluía a 91 niños, agregando que más de 1.500 personas resultaron heridas.

Hezbolá ha continuado lanzando cohetes a Israel en represalia por su bombardeo de Irán; no han provocado muertos, pero sí múltiples heridos.

La crisis no cede, agravada por la retórica que varias figuras de gobierno han tomado desde el inicio del conflicto. A una semana de los bombardeos, el influyente ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, advirtió a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, que el distrito se enfrentará a una devastación similar a la de Gaza.

“Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis”, declaró Smotrich en referencia a una localidad del sur de Gaza arrasada por los bombardeos israelíes durante la guerra con el movimiento islamista Hamás.

Por su parte, en Sky News, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, apoyó la invasión a Líbano y opinó que incluso se podría valorar una “zona estéril” como la “línea amarilla” de Gaza, pero esta vez en otro país.