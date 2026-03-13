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Ataque israelí contra centro de salud mata a 12 miembros del personal médico en Líbano

Crisis en Líbano se recrudece conforme avanza campaña de Israel contra Hezbolá.

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Por AFP
El ministro de Defensa israelí afirmó ese día que la infraestructura libanesa sufrirá daños cada vez mayores mientras Israel ataca a Hezbollah, después de que el ejército destruyera un puente sobre el río Litani en el sur del país.
El ministro de Defensa israelí afirmó ese día que la infraestructura libanesa sufrirá daños cada vez mayores mientras Israel ataca a Hezbollah, después de que el ejército destruyera un puente sobre el río Litani en el sur del país. (ODD ANDERSEN/AFP)







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