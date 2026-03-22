Israel bombardea puente en el sur de Líbano en medio de tensiones

El ejército israelí destruyó el puente de Qasmiyeh y otros pasos sobre el río Litani. El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó acelerar la demolición de casas

Beirut, Líbano. El ejército israelí atacó este domingo un puente importante en el sur del Líbano, constató un periodista de la AFP, después de que Israel advirtiera que destruirá más infraestructuras viales de este tipo sobre el río Litani.

El periodista vio humo elevarse después del ataque al puente de Qasmiyeh, situado en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del país.

El ataque fue precedido por una advertencia clara.

“El primer ministro y yo hemos ordenado a Tsahal (el ejército israelí) que destruya inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se usan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso (...) de Hezbolá y de armas hacia el sur”, afirmó el domingo el ministro de Defensa, Israel Katz.

El ministro añadió que el ejército deberá “acelerar la destrucción de las casas libanesas en las aldeas de contacto”, tal y como se hizo en “Beit Hanun y Rafah”, en la Franja de Gaza.

El ejército israelí ya anunció el miércoles que había destruido dos puentes sobre el río Litani, que discurre por el sur del Líbano a unos treinta kilómetros de la frontera con Israel, en el marco de su ofensiva contra el movimiento proiraní Hezbolá.

El ejército israelí también anunció este domingo haber lanzado “una oleada de ataques” contra Hezbolá en el sur del Líbano.

“El ejército israelí ha lanzado una oleada de ataques contra infraestructuras pertenecientes a la organización terrorista Hezbolá en el sur del Líbano”, indicó en un comunicado.