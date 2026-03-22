El Mundo

Israel bombardea puente en el sur de Líbano en medio de tensiones

El ejército israelí destruyó el puente de Qasmiyeh y otros pasos sobre el río Litani. El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó acelerar la demolición de casas

EscucharEscuchar
Por AFP
en la imagen una bola de fuego sobre la zona atacada
El ejército israelí destruyó el puente de Qasmiyeh y otros pasos sobre el río Litani. El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó acelerar la demolición de casas (KAWNAT HAJU, AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LíbanoAtaqueIsraelPuenteGuerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.