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Israel confirma impacto de misil iraní en ciudad con instalación nuclear

El Ejército israelí confirmó el impacto de un misil en Dimona, cerca de su planta nuclear

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Por AFP
El Ejército israelí confirmó el impacto de un misil en Dimona, cerca de su planta nuclear.







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AFP

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