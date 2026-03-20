Israel expande combate y bombardea el sur de Siria

Vehículos militares de Israel cerca de la frontera con Líbano.

Jerusalén, Indefinido. El ejército israelí anunció el viernes que durante la noche había atacado “infraestructuras del régimen sirio” en el sur de Siria, según un comunicado.

“Esta noche, Tsahal [el ejército de Israel] atacó un cuartel general y armamento en campamentos militares del régimen sirio en el sur de Siria. Se trató de una respuesta a los hechos de ayer (jueves), durante los cuales civiles drusos fueron atacados en la región de Sueida”, explicó el comunicado.

El ejército israelí advirtió que “no permitirá que los drusos en Siria sean blanco de ataques y seguirá actuando para garantizar su protección”.

También señaló que “continúa siguiendo de cerca la evolución de la situación en el sur de Siria”.

Oriente Medio está sumido desde el 28 de febrero en un ciclo de violencia desencadenado por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, que responde contra los países de la región.

El movimiento libanés proiraní Hezbolá lanzó el 2 de marzo un ataque contra Israel, afirmando querer “vengar” la muerte del ayatolá Alí Jamenei en Irán.

Israel respondió con una amplia campaña de bombardeos aéreos sobre el Líbano e incursiones terrestres.

Irán era uno de los principales apoyos del poder de Bashar al Asad en Siria, pero la coalición islamista que lo derrocó es abiertamente hostil a la República Islámica y a Hezbolá.

Los drusos son una minoría arabófona que profesa una fe surgida de un islam heterodoxo.

Esta minoría está repartida entre algunas regiones de Siria, del norte de Israel, del Líbano y de la meseta del Golán ocupada por Israel.

Israel mantiene vínculos estrechos con los drusos de Siria, que se enfrentan regularmente a las tribus beduinas sunitas y a las fuerzas gubernamentales sirias leales al presidente sirio Ahmed al Sharaa.

En 2025, Israel, donde viven más de 150.000 drusos, intervino en esta región del sur de Siria bombardeando a las fuerzas gubernamentales en nombre de la defensa de la comunidad drusa del país vecino.