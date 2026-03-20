El Mundo

Israel expande combate y bombardea el sur de Siria

El ejército israelí anunció que durante la noche había atacado “infraestructuras del régimen sirio”.

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Por AFP
Vehículos militares de Israel cerca de la frontera con Líbano.
Vehículos militares de Israel cerca de la frontera con Líbano. (ODD ANDERSEN/AFP)







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