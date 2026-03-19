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Netanyahu afirma que Israel está ‘ganando’ y que ‘Irán está siendo diezmado’

Primer ministro rechaza que Israel arrastrara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una guerra con Irán.

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Por AFP
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras una conferencia de prensa este 19 de marzo.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras una conferencia de prensa este 19 de marzo. (RONEN ZVULUN/AFP)







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