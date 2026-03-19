Guerra en Irán es ‘una gran bendición’ para Israel, dice ministro de gobierno al ejército

Jerusalén, Indefinido. Un ministro israelí afirmó el jueves que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán son “una inmensa bendición” para el Estado hebreo, casi tres semanas después del inicio de la guerra en Oriente Medio.

“El debate no debería ser cuándo (la guerra) terminará, sino cómo vamos a prolongar y profundizar el daño causado”, declaró Zeev Elkin, miembro del partido derechista Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.

“Cada día de la campaña es una inmensa bendición para el Estado de Israel”, añadió Elkin en declaraciones a la radio del ejército.

Elkin forma parte del gabinete de seguridad encargado de aprobar operaciones militares a gran escala.

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, desencadenando una guerra que desde entonces se ha extendido por Oriente Medio.

Este mismo jueves, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que no existe “un plazo” para poner fin a la guerra contra Irán.

“En última instancia, será decisión del presidente en qué momento diremos: ‘Bien, hemos logrado lo que necesitábamos’”, declaró a los periodistas.