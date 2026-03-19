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Guerra en Irán es ‘una gran bendición’ para Israel, dice ministro de gobierno al ejército

“El debate no debería ser cuándo (la guerra) terminará, sino cómo vamos a prolongar y profundizar el daño”, dice jerarca.

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Por AFP
Interior de un apartamento destruido cerca de Tel Aviv, Israel.
Interior de un apartamento destruido cerca de Tel Aviv, Israel. (ILIA YEFIMOVICH/AFP)







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