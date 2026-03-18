El Mundo

Israel da libertad a su ejército de abatir a cualquier dirigente iraní

Israel afirmó el miércoles que mató a otro alto cargo del poder iraní, el ministro de Inteligencia Esmail Jatib.

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Por AFP
Campaña israelí de bombardeos contra Hezbolá suma más de 900 muertos.
Campaña israelí de bombardeos contra Hezbolá suma más de 900 muertos. (JALAA MAREY/AFP)







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