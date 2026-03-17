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Israel anuncia haber eliminado a figura clave del régimen iraní

El ministro de Defensa israelí anunció este martes que el ejército eliminó a Alí Larijani.

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Por AFP
El presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani (izq.), conversa con Hassan Khomeini, nieto del fundador de la República Islámica de Irán, durante el duelo por el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani en la mezquita de Jamaran, el 9 de enero de 2017.
El presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani (izq.), conversa con Hassan Khomeini, nieto del fundador de la República Islámica de Irán, durante el duelo por el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani en la mezquita de Jamaran, el 9 de enero de 2017. (ATTA KENARE/AFP)







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