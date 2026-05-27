Irán ve ‘improbable’ la reanudación de la guerra, pero Trump dice que no está satisfecho con acuerdo

Motociclistas pasan junto a un cartel publicitario con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (centro), y el jefe del Ejército y mariscal de campo Syed Asim Munir (izq.), en Islamabad el 20 de abril de 2026, antes de las previstas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Teherán, Irán. Irán estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Washington en un momento de avance de las negociaciones con Estados Unidos, pero Donald Trump matizó que aún no está “satisfecho” con las propuestas de Teherán para poner fin a la guerra.

A raíz del conflicto, Irán prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para los flujos energéticos mundiales, y Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a los puertos iraníes.

Sin embargo, Trump dio a entender que no tiene prisa en llegar a un acuerdo con Irán.

“Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos”, dijo el mandatario durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

“O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo”, afirmó, en referencia a las amenazas de reanudar las operaciones militares.

Más temprano, el subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Mohamad Akbarzadeh, declaró que “la posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo” y advirtió que “las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos”.

“No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores”, dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.

La declaración llegó un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde que entró en vigor una tregua el 8 de abril.

La guerra en Oriente Medio estalló a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y se extendió rápidamente por múltiples frentes y envolvió a la región, a la vez que sumió en el caos los mercados energéticos mundiales.

Conductores pasaron junto a una valla publicitaria política con la imagen de Donald Trump y el estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán. (ATTA KENARE/AFP)

Después de que ambas partes dieran indicios de avances en las negociaciones, la televisión estatal iraní afirmó que Washington se había comprometido a levantar su bloqueo naval sobre Irán, a restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz y a retirar las fuerzas estadounidenses de la región del Golfo.

El informe citaba un borrador de memorando de entendimiento, pero la Casa Blanca lo desmintió de inmediato, asegurando que se trataba de una “total invención”.

“Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN”, señaló la Casa Blanca en X.

“¿Habrá ataques con misiles esta noche?”

Los medios estatales iraníes reportaron el martes explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abás, cerca del estrecho de Ormuz, y los Guardianes de la Revolución afirmaron que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense que entró en su espacio aéreo y dispararon contra un caza F-35.

Por su parte, el portavoz de CENTCOM, el capitán Tim Hawkins, anunció nuevos ataques estadounidenses contra Irán, “en defensa propia”.

En lo que pareciera un intento de devolver la normalidad al país, las autoridades iraníes restablecieron parcialmente el acceso a internet global el martes, tras un corte de tres meses.

Imagen del destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Rafael Peralta (DDG 115), implementando un bloqueo marítimo contra el buque petrolero Herby, con bandera iraní, mientras este intentaba dirigirse a un puerto iraní, el pasado 24 de abril de 2026. (-/AFP)

Pero los iraníes continúan expresando su desasosiego.

“Siento que aún no hay nada seguro, aunque el alto al fuego siga en pie y haya noticias de un posible acuerdo. Pero lo que nos preguntamos cada día es: ‘¿habrá ataques con misiles esta noche?’”, declaró a la AFP Amir, un informático de 27 años, residente en Teherán.

Israel declara una “zona de combate” en Líbano

En el frente libanés, Israel continuó con sus ataques contra el movimiento islamista proiraní Hezbolá, pese a la tregua instaurada el 17 de abril.

El ejército israelí advirtió este miércoles que considerará como “zona de combate” toda el área del territorio libanés al sur del río Zahrani, que discurre a unos 40 km de la frontera entre Israel y Líbano, y llamó a evacuarla. Horas antes, había instado a evacuar a los habitantes de Tiro, también en el sur del país.

El martes, al menos 31 personas murieron en bombardeos en la ciudad meridional de Nabatiyé, según el Ministerio de Salud de Líbano.