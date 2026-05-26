Economía

Estados Unidos bloquea paso de 108 buques en estrecho de Ormuz tras seis semanas de cierre

El Centcom de Estados Unidos mantiene bloqueado el estratégico paso de Ormuz y lanza ataques en Irán en paralelo a las negociaciones de paz

EscucharEscuchar
Por Europa Press
En esta imagen de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, el buque portacontenedores Hamouna, con bandera de Irán, aparece fondeado mientras una pequeña lancha a motor pasa cerca, en el estrecho de Ormuz en el sur de Irán.
Estados Unidos eleva a 108 la cifra de buques mercantes desviados en el estrecho de Ormuz, mientras presiona a Irán para firmar el cese de la guerra (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.