Estados Unidos bloquea paso de 108 buques en estrecho de Ormuz tras seis semanas de cierre

Estados Unidos eleva a 108 la cifra de buques mercantes desviados en el estrecho de Ormuz, mientras presiona a Irán para firmar el cese de la guerra

Madrid, España. Estados Unidos actualizó este martes la cifra de buques bloqueados en el estrecho de Ormuz, que asciende a 108 tras seis semanas de cierre perimetral en la zona, como medida de presión en medio de los contactos con Irán para alcanzar un acuerdo de cese de hostilidades.

“A fecha del 26 de mayo, las fuerzas estadounidenses han desviado 108 buques mercantes para garantizar el cumplimiento de la normativa”, señaló el Mando Central del Ejército estadounidense (Centcom) en un mensaje divulgado en redes sociales.

La tensión en el estrecho de Ormuz persiste cuando se cumplen seis semanas del cierre impuesto por Estados Unidos.

Pese a la tregua indefinida vigente, Washington lanzó este lunes “ataques en defensa propia” contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán.

El Ejército estadounidense se refirió a esas acciones como operaciones “en defensa propia” para “proteger” a las tropas estadounidenses “de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes”.

En los últimos días se han intensificado los contactos entre las partes involucradas en la región, mientras Estados Unidos e Irán mantienen un proceso de diálogo que se prolonga desde hace semanas, aunque con escasos avances concretos.

Hasta ahora, las diferencias entre ambas posiciones han impedido nuevos encuentros cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado posteriormente sin fecha límite por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ambas partes, no obstante, han reconocido avances que consideran todavía insuficientes para concretar un acuerdo definitivo de cese de hostilidades.