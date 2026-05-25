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Trump quiere el acuerdo con Irán incluya regular las relaciones de países musulmanes con Israel

Irán advirtió que todavía no está cerca de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pese a los avances logrados.

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Por AFP
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, Syed Asim Munir
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, Syed Asim Munir (-/AFP)







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