Trump quiere el acuerdo con Irán incluya regular las relaciones de países musulmanes con Israel

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, Syed Asim Munir

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este lunes a Arabia Saudita, Catar y Pakistán a normalizar sus relaciones con Israel, como parte de un acuerdo de paz con Irán, lo que suma incertidumbre a las negociaciones para terminar con la guerra en Oriente Medio.

Irán advirtió más temprano que todavía no está cerca de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pese a que se han logrado avances.

El conflicto, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica el 28 de febrero, implicó un bloqueo del estrecho de Ormuz y bombardeos de Irán contra otros países productores de crudo de la región.

Las perturbaciones en el suministro de petróleo desestabilizaron la economía global por el aumento de los precios de la energía.

Pese a la presión interna, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que se puede alcanzar un acuerdo “grandioso y significativo” con Irán o ninguno.

Después, el mandatario instó en un mensaje en las redes sociales a varios países de mayoría musulmana, entre estos Arabia Saudita, Catar y Pakistán, a normalizar sus relaciones con Israel como parte de un acuerdo de paz con Irán.

El mandatario argumentó que “después de todo el trabajo hecho por Estados Unidos para resolver juntos este rompecabezas tan complicado, debería ser una obligación que todos estos países, como mínimo, suscriban los Acuerdos de Abraham”, firmados a partir de 2020 y que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes.

Anna Jacobs, del Arab Gulf States Institute, con sede en Washington, declaró que esta última petición de Trump muestra “lo poco que entiende el gobierno estadounidense de Oriente Medio”.

“La seguridad nacional de los Estados del Golfo ha sido amenazada más que nunca por las decisiones imprudentes del presidente Trump y espera que los Estados árabes le agradezcan y normalicen las relaciones con Israel, algo que no van a hacer en este momento”, destacó.

‘Nos estamos volviendo locos’

Una delegación iraní liderada por el jefe negociador, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, el canciller Abás Araqchi y el gobernador del banco central, Abdolnaser Hemmati, viajó Catar este lunes para avanzar en las negociaciones.

Una fuente cercana indicó que la visita está centrada en cuestiones relacionadas con el estrecho de Ormuz, el uranio altamente enriquecido y el tema de los fondos iraníes congelados.

Más temprano, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, volvió a atizar las expectativas de un acuerdo inminente este lunes, después de que el fin de semana afirmara que era posible que en “las próximas horas el mundo reciba buenas noticias”.

“Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche [domingo], o quizá hoy [lunes], pero yo no le daría demasiada importancia”, dijo Rubio en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.

Pero el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, respondió que eso “es algo que nadie puede sostener”.

En la capital iraní, Teherán, los residentes que hablaron con periodistas en París relataron que están perdiendo la paciencia por la falta de progresos en las negociaciones.

“Nos estamos volviendo locos. Imagínense estar esperanzado diez veces al día y decepcionado cien veces diariamente”, explicó Amir, de 40 años. “Estamos muy frustrados”.

Cobro de ‘tasas’ en Ormuz

Las fuerzas estadounidenses e iraníes mantienen un alto al fuego desde el 8 de abril, mientras que en el plano diplomático continúan las negociaciones para hallar una salida al conflicto. Aún así, Irán continúa bloqueando la navegación en el estrecho de Ormuz y los estadounidenses, los puertos de la república islámica.

Baqai afirmó que Irán continuaría controlando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz cobrando tasas, pero aseguró que esto no significa que Teherán quiera “cobrar peajes”.

“Los servicios prestados, es decir, los servicios de navegación, así como las medidas necesarias para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán, requieren el cobro de ciertas tasas”, explicó Baqai.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que él y Trump acordaron que cualquier pacto final con Irán debe incluir la “exigencia” de “desmantelar el programa nuclear de Irán y retirar todo el uranio enriquecido del territorio iraní”.

Las autoridades iraníes han subrayado que, a pesar de que Estados Unidos exija desde hace tiempo que Teherán ponga fin al enriquecimiento de uranio, las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán no tendrán lugar hasta más adelante, cuando se haya logrado un acuerdo inicial.