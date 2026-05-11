El Mundo

Trump dice que tregua en Oriente Medio está en estado crítico tras rechazar plan de Irán

Irán anunció que exigió el fin de la guerra en la región, la respuesta al plan presentado a Trump fue rechazada de plano.

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Por AFP
Esta captura de pantalla es de un video publicado por el Comando Central de Estados Unidos en donde parece mostrar un ataque contra el petrolero M/T Sevda, de bandera iraní.
Esta captura de pantalla es de un video publicado por el Comando Central de Estados Unidos en donde parece mostrar un ataque contra el petrolero M/T Sevda, de bandera iraní. (-/AFP)







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