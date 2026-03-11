Por qué Medio Oriente es una región en constante conflicto y cuál es el rol de cada país en la guerra

Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.

La guerra en Medio Oriente se acerca a las dos semanas con una creciente tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, tres actores centrales del conflicto que mantiene en alerta a varias potencias globales.

El analista internacional Guido Feld habló con LN+ de La Nación de Argentina y explicó que la región volvió a convertirse en un escenario donde las potencias internacionales miden su influencia. Según el experto, Medio Oriente funciona como un espacio geopolítico donde distintos países intentan marcar límites y defender intereses estratégicos.

De acuerdo con Feld, Europa mantiene una posición defensiva frente al conflicto. A diferencia de la estrategia estadounidense, varias naciones europeas buscan evitar una escalada directa. Como ejemplo citó la decisión del presidente francés Emmanuel Macron de enviar un portaaviones a la zona.

Según el analista, esa acción no responde a un plan ofensivo. Su objetivo principal es disuadir y contener una posible ampliación de la guerra.

En el tablero geopolítico también aparece Rusia, un aliado tradicional de Irán. Sin embargo, el país enfrenta sus propias limitaciones debido a la guerra que mantiene con Ucrania.

Feld indicó que esa situación reduce el margen de acción del Kremlin. En su criterio, el respaldo ruso a Teherán se mantiene en el plano retórico y diplomático, ya que Moscú no muestra disposición a enfrentar directamente a Estados Unidos para defender al régimen iraní.

El cambio en el liderazgo de Irán

Otro elemento que influye en la crisis es la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán.

Según Feld, la elección rompió con la tradición política de la república islámica. Históricamente, el liderazgo supremo surgía del clero religioso.

En esta ocasión, el respaldo principal provino del estamento militar, lo que refleja un cambio de poder dentro del sistema político iraní.

El analista interpretó este movimiento como una señal del avance de la Guardia Revolucionaria en la estructura del régimen.

Escenario militar y dudas sobre el futuro

Desde el punto de vista militar, Feld considera que Irán enfrenta grandes limitaciones para revertir la situación en el campo de batalla.

El experto planteó que el conflicto abre interrogantes sobre el futuro del país si su capacidad militar resulta seriamente debilitada.

En ese escenario surge una pregunta central para la región: qué tipo de Irán podría emerger tras el conflicto, especialmente si el régimen se vuelve más radicalizado.

La estrategia de Estados Unidos

En cuanto a la posición de Estados Unidos, Feld estima que Washington no muestra interés en una invasión terrestre en Irán.

El analista explicó que una operación de ese tipo implicaría un alto costo humano y político. Según su valoración, el gobierno estadounidense buscaría evitar un escenario con grandes pérdidas de vidas.

El conflicto en Medio Oriente mantiene así un equilibrio frágil entre intereses militares, alianzas internacionales y disputas geopolíticas, mientras el mundo observa la evolución de la guerra.

