El Mundo

Irán desafía a Estados Unidos y amenaza a Donald Trump

La república islámica repudió las declaraciones de ayer de Trump, quien dijo que la guerra terminará “pronto” pero que golpearía “muy, muy duro” a Irán.

EscucharEscuchar
Por AFP
Nubes de humo cerca de la torre Azadi al oeste de Teherán, capital de Irán.
Nubes de humo cerca de la torre Azadi al oeste de Teherán, capital de Irán. (ATTA KENARE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránConflicto en IránEstados UnidospetróleoIsraelguerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.