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Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras nuevos bombardeos

Las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.

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Por AFP
Conductores pasaron junto a una valla publicitaria política con la imagen de Donald Trump y el estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán.
Conductores pasaron junto a una valla publicitaria política con la imagen de Donald Trump y el estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán. (ATTA KENARE/AFP)







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