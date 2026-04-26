Sospechoso de ataque en cena de prensa en Washington habría redactado manifiesto, según Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D. C., poco después de un incidente con disparos ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.

El ingeniero mecánico Cole Thomas Allen, de 31 años y residente de California, es el principal sospechoso de un tiroteo ocurrido la noche del sábado a las afueras de la cena de prensa entre corresponsales de la Casa Blanca y autoridades del gobierno de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump declaró a Fox News este domingo que el sospechoso habría escrito lo que describió como un “manifiesto”, sin ofrecer mayores detalles.

Por su parte, NBC News informó de que el hermano de Allen alertó a la policía en Connecticut luego de que el sospechoso enviara a sus familiares dichos escritos, según indicó a la cadena un alto funcionario de la administración.

Imágenes del tiroteo durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

De acuerdo con esa fuente, los documentos reflejarían un sentimiento anti-Trump y señalarían como objetivos a funcionarios de la administración, incluyendo al mandatario republicano, no a invitados ni al personal del hotel.

El funcionario añadió que, en el contenido, Allen se disculpa con su familia y amistades y expresa que no espera ser perdonado.

Esta imagen, difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a una persona que, según él, sería el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026. (AFP/AFP)

Asimismo, la hermana del sospechoso lo describió ante las autoridades como una persona con tendencia a emitir comentarios radicales y a referirse de forma reiterada a un supuesto plan para “arreglar los problemas del mundo”, según el mismo funcionario.

También indicó que ella confirmó a los investigadores que Allen había adquirido dos pistolas y una escopeta, aunque sus padres desconocían que mantenía esas armas en la vivienda familiar.

Según el medio británico The Independent, los escritos atribuidos al presunto atacante incluyen críticas a la administración Trump e incluso hacen referencia, en tono irónico, a que él era el “Asesino Federal Amigable”.

El fiscal general,Todd Blanche, indicó que el individuo podría enfrentar cargos por el tiroteo, posesión ilegal de armas de fuego y “cualquier otro delito que se le pueda imputar”. Allen deberá declarar este lunes ante un juez federa