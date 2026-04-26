El Mundo

Sospechoso de ataque en cena de prensa en Washington habría redactado manifiesto, según Trump

Los escritos del presunto atacante incluyen una especie de críticas a la administración Trump y bromeaban con que él era el ‘Asesino Federal Amigable’

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Por Arianna Villalobos Solís
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D. C., poco después de un incidente con disparos ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D. C., poco después de un incidente con disparos ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026. (AFP/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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