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Lo que sabemos sobre el tiroteo en las afueras de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados tras un tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Estos son los detalles que se conocen por el momento

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Por Arianna Villalobos Solís
Trump
Agentes desenfundan sus armas tras escucharse fuertes estruendos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, en Washington. (MANDEL NGAN/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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