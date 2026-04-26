Lo que sabemos sobre el tiroteo en las afueras de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Agentes desenfundan sus armas tras escucharse fuertes estruendos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, en Washington.

La noche de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados tras registrarse un tiroteo en las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El mandatario republicano y funcionarios del gobierno confirmaron la detención del sospechoso y ofrecieron detalles sobre lo ocurrido durante la actividad organizada por la White House Correspondents’ Association.

Esto es lo que se conoce hasta el momento:

¿Qué pasó?

Durante una cena de prensa que el mandatario republicano sostenía con corresponsales de la Casa Blanca se registraron múltiples detonaciones, según confirmaron autoridades del gobierno de Estados Unidos.

El jefe de la policía de Washington D. C., Jeffery W. Carroll, indicó que las autoridades creen que el sospechoso era huésped del hotel y que habría efectuado los disparos, aunque la investigación se encuentra en una etapa preliminar, de acuerdo con The New York Times.

Durante una conferencia de prensa posterior, añadió que “un individuo arremetió contra un puesto de control del Servicio Secreto” armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Asimismo, precisó que el sospechoso no fue alcanzado por disparos, pero fue aprehendido y trasladado a un hospital local para su valoración.

Periodistas de BBC News reportaron, además, haber escuchado las detonaciones y, segundos después, observar el despliegue de agentes policiales y del Servicio Secreto para controlar la situación en el salón del evento.

Según sus relatos, varios asistentes buscaron resguardo bajo las mesas y aguardaron instrucciones, mientras algunos comunicadores enviaban reportes de última hora sobre lo ocurrido.

¿Quién es el sospechoso?

The New York Times informó de que el sospechoso detenido es Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de California, según fuentes policiales citadas por el diario.

De acuerdo con la publicación, dichas autoridades solicitaron mantener la información bajo reserva, ya que aún no cuentan con autorización para divulgarla oficialmente.

Los asistentes se abrazan dentro del salón de baile después de que, según informes, se registraran disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, en Washington D. C. (MANDEL NGAN/AFP)

¿Hubo heridos?

Según informaron las autoridades policiales, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos resultó herido por arma de fuego y fue trasladado a un centro médico, donde se encontraba “de buen ánimo”.

Asimismo, el presidente Donald Trump indicó que el funcionario portaba un chaleco antibalas, por lo que, pese a recibir un disparo a corta distancia, no sufrió lesiones de gravedad.

¿Trabajó solo?

Tanto el mandatario republicano, Donald Trump, como el director del FBI, Kash Patel, coincidieron en que la hipótesis inicial apunta a que el sospechoso habría actuado solo.

No obstante, indicaron que las pesquisas continúan y que, de confirmarse la participación de otras personas, se informará oportunamente y se procederá conforme a la ley.

¿Qué cargos enfrentaría el sospechoso?

Donald Trump confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación en curso sobre el hombre detenido como sospechoso de efectuar los disparos.

El fiscal general, Todd Blanche, indicó que el individuo podría enfrentar cargos por el tiroteo, posesión ilegal de armas de fuego y “cualquier otro delito que se le pueda imputar”.