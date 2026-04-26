El Mundo

Donald Trump evacuado tras tiroteo en las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El Servicio Secreto detuvo a un sospechoso tras múltiples disparos en las afueras del hotel donde Donald Trump mantenía una cena con la prensa

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Por Arianna Villalobos Solís y AFP
en la imagen Donald Trump y Melania Trump
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y el presidente, Donald Trump, asisten a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, en Washington D. C. El mandatario participa por primera vez en esta gala anual de la prensa política mientras se encuentra en el cargo. (AFP/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

AFP

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