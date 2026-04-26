Donald Trump evacuado tras tiroteo en las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y el presidente, Donald Trump, asisten a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, en Washington D. C. El mandatario participa por primera vez en esta gala anual de la prensa política mientras se encuentra en el cargo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados este sábado tras registrarse un tiroteo en las afueras del hotel Hilton, en Washington D. C.

Según confirmó un miembro del gobierno estadounidense, los disparos ocurrieron durante una cena de prensa que el mandatario republicano sostenía con corresponsales de la Casa Blanca.

Minutos después del incidente, el Servicio Secreto detuvo al presunto responsable, quien habría realizado múltiples detonaciones.

De acuerdo con BBC News, hasta minutos antes de las 7 p. m. (hora de Costa Rica), miles de personas permanecían confinadas en el salón principal del hotel, mientras el FBI y el Servicio Secreto controlaban la situación.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) es la organizadora de este gran encuentro político-mediático.

Los asistentes son vistos dentro del salón de baile después de que se registraran disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, en Washington D. C. (AFP/AFP)

Trump confirma detención y pide que el ‘espectáculo continúe’

A las 7:18 p. m., Trump confirmó en su red social Truth Social la detención del atacante y afirmó que recomendó que el evento continuara.

“Vaya noche en Washington D. C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo excelente. Actuaron con rapidez y valentía. El atacante ha sido detenido, y he recomendado que ‘EL ESPECTÁCULO CONTINÚE’, pero me guiaré completamente por lo que indiquen las autoridades", escribió el mandatario estadounidense.

“Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la velada será muy distinta a lo previsto y, sencillamente, habrá que repetirla”, agregó.

De acuerdo con una actualización de BBC News, un presentador confirmó, minutos después de las 7:30 p. m., que el evento se reanudaría. Tras el aviso, el medio señaló que los asistentes regresaban a sus asientos y se desplazaban entre la multitud.

No obstante, aún no está claro si el presidente, la primera dama y el vicepresidente volverán a la mesa principal.

Agentes desenfundan sus armas tras escucharse fuertes estruendos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, en Washington D. C. (MANDEL NGAN/AFP)

Servicio Secreto confirma investigación en curso

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que, en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, investiga el tiroteo ocurrido cerca del área principal de control durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

“El presidente y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que todas las personas bajo protección”, indicó en un comunicado el jefe de comunicaciones del organismo, Anthony Guglielmi.

Por ahora, se desconoce la condición del detenido, mientras las autoridades continúan con las pesquisas.

We will provide updates as they become available and confirm information. Our teams are on the ground assessing the situation and investigating. All of our protectees are safe. pic.twitter.com/BYl6sR5WVU — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 26, 2026

En julio del 2024, durante un mitin de Donald Trump en Butler, Pensilvania, como parte de su segunda candidatura presidencial, un atacante efectuó múltiples disparos contra la tarima donde se encontraba el político, desde un punto elevado fuera del recinto.

El Servicio Secreto de Estados Unidos localizó y abatió al agresor, al tiempo que ejecutó un operativo inmediato de protección y evacuación del candidato. Como consecuencia del tiroteo, una persona falleció y otras dos resultaron gravemente heridas.

En una transmisión en vivo de Fox News se observó el momento en que Trump se dirigía a sus seguidores cuando, de forma repentina, se escucharon detonaciones. Varias personas se lanzaron al suelo, incluido el propio Trump, quien fue rodeado de inmediato por agentes de seguridad.

El ahora mandatario republicano fue visto con sangre en la oreja derecha mientras era escoltado fuera del escenario. Al retirarse, levantó el puño en señal desafiante ante la multitud y posteriormente se reintegró a sus actividades de campaña.