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Esta es la identidad del sospechoso de disparar durante cena de corresponsales de la Casa Blanca: vea qué cargos enfrentaría

Donald Trump confirmó la detención de Cole Tomas Allen tras el tiroteo en una cena con corresponsales de la Casa Blanca. El fiscal Todd Blanche evalúa cargos federales por el ataque

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Por Arianna Villalobos Solís
Trump
El mandatario republicano confirmó que el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, habría actuado solo, pero señaló que se investigan sus vínculos y posibles cargos federales. (MANDEL NGAN/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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