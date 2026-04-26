Esta es la identidad del sospechoso de disparar durante cena de corresponsales de la Casa Blanca: vea qué cargos enfrentaría

El mandatario republicano confirmó que el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, habría actuado solo, pero señaló que se investigan sus vínculos y posibles cargos federales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la noche de este sábado que el sospechoso de efectuar múltiples disparos en las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca fue detenido y permanece bajo custodia de las autoridades.

Durante una conferencia de prensa realizada pasadas las 8:30 p. m. (hora de Costa Rica), el mandatario republicano indicó que el hombre fue arrestado y que, en principio, habría actuado solo.

El diario estadounidense The New York Times informó que el sospechoso detenido es Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de California, según indicaron fuentes policiales. No obstante, dichas autoridades solicitaron mantener la información bajo reserva, ya que aún no cuentan con autorización para divulgarla oficialmente.

Imágenes del tiroteo durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

Donald Trump añadió que se mantienen las diligencias para descartar la participación de otras personas.

Según explicó, los cuerpos policiales gestionan el allanamiento del apartamento del detenido en California. El gobernante lo describió como una “persona enferma” y lamentó lo sucedido.

Este sábado se celebraba una cena entre autoridades gubernamentales y representantes de la prensa en el Washington Hilton. Sin embargo, durante la actividad se escucharon varias detonaciones en las cercanías del punto de control de seguridad.

Un funcionario estadounidense confirmó que se trató de disparos y que, hacia las 7 p. m., miles de personas permanecían confinadas en el salón principal del hotel, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban sus equipos de respuesta.

Cuerpos policiales resguardan el hotel donde el presidente Donald Trump participaba de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. (MANDEL NGAN/AFP)

Agentes del Servicio Secreto detuvieron al sospechoso de disparar en las afueras del hotel donde Donald Trump participaba de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. (MANDEL NGAN/AFP)

¿Qué cargos enfrentaría?

Durante la conferencia de prensa ofrecida tras el incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación en curso sobre el hombre detenido como sospechoso de efectuar los disparos.

El fiscal general, Todd Blanche, indicó que el individuo podría enfrentar cargos por el tiroteo, posesión ilegal de armas de fuego y “cualquier otro delito que se le pueda imputar”.

El mandatario señaló que el sospechoso habría intentado cruzar el punto de control con armamento, momento en el que se produjeron las detonaciones. No obstante, destacó que el Servicio Secreto de Estados Unidos lo detuvo de inmediato y que la situación fue contenida.

Asimismo, cuestionó las condiciones de seguridad del hotel y afirmó que este tipo de actividades deberían realizarse, preferiblemente, en la Casa Blanca, debido a las capacidades de resguardo del recinto.