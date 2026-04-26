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¿Quién es Cole Thomas Allen? El ingeniero detenido por el ataque en la cena de corresponsales de Casa Blanca

Conozca el perfil de este profesor, a quien su excompañero de la escuela describió como ‘realmente inteligente’

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Por Arianna Villalobos Solís
Esta imagen, difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a una persona que, según él, sería el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.
Esta imagen, difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a una persona que, según él, sería el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026. (AFP/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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