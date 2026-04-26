¿Quién es Cole Thomas Allen? El ingeniero detenido por el ataque en la cena de corresponsales de Casa Blanca

Esta imagen, difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a una persona que, según él, sería el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.

Cole Thomas Allen, de 31 años y residente de California, fue detenido como principal sospechoso de efectuar disparos en las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistían miembros del gobierno de Estados Unidos la noche de este sábado.

Según detallaron las autoridades en una conferencia de prensa posterior al incidente, Allen habría arremetido contra un puesto de control del Servicio Secreto de Estados Unidos, ubicado en la parte exterior del salón donde se realizaba la actividad, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Las detonaciones obligaron a un despliegue inmediato de seguridad y, dentro del evento, se evacuó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; a la primera dama, Melania Trump; y al vicepresidente, JD Vance, junto con otras autoridades.

Según relató NBC News, el sospechoso irrumpió en el punto de control y corrió hacia el salón de baile donde se desarrollaba la actividad. En ese momento se produjo un intercambio de disparos con los agentes y fue detenido.

Aunque el sospechoso no resultó herido, un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en su chaleco antibalas, por lo que, según indicaron las autoridades, se espera que sobreviva.

Imágenes del tiroteo durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

Sin antecedentes penales

De acuerdo con un reporte de NBC News, aún se desconocen los motivos de Allen en el ataque del sábado. No obstante, el medio señaló que las armas que portaba fueron adquiridas legalmente, según un alto funcionario policial y documentos revisados por la cadena.

En esa línea, la información indica que Allen compró una escopeta Maverick calibre 12 en agosto de 2025 y una pistola semiautomática Armscor Precision calibre .38 en octubre de 2023.

Asimismo, una fuente de alto rango de las fuerzas del orden indicó a NBC News que esas fueron las dos armas recuperadas al sospechoso la noche del sábado.

Los asistentes son vistos dentro del salón de baile después de que se registraran disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, en Washington D. C. (AFP/AFP)

Ingeniero mecánico y profesor graduado de Caltech

NBC News informó de que, según registros en LinkedIn, Allen se graduó en 2017 del California Institute of Technology, en Pasadena, California, con una licenciatura en ingeniería mecánica.

La institución, conocida como Caltech, confirmó al medio que tiene registro de un estudiante con ese nombre que obtuvo su título ese año.

Asimismo, de acuerdo con su perfil profesional, Allen completó una maestría en informática en la California State University, Dominguez Hills, en mayo del 2025.

Tras egresar de Caltech, trabajó durante un año como ingeniero mecánico y luego se desempeñó como desarrollador independiente de videojuegos. Posteriormente, también impartió clases a tiempo parcial en una empresa dedicada a preparar a estudiantes de secundaria para su ingreso a la universidad.

Miembros de la prensa trabajan frente a una vivienda (izquierda) asociada al presunto responsable del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en Torrance, California, el 26 de abril de 2026. (AFP/AFP)

Una persona ‘realmente inteligente’

En entrevista con NBC News, un excompañero de voleibol de secundaria describió a Allen como un “genio al límite” y “estable”.

El sospechoso asistió a la Pacific Lutheran High School, en Gardena, California, donde —según el entrevistado— destacaba por su curiosidad e inteligencia. Añadió que era conocido por no necesitar estudiar, ya que “simplemente se le daba”.

“Era realmente, realmente inteligente”, afirmó.

El excompañero señaló que Allen mostraba especial interés por la programación y las computadoras, aunque también sobresalía como escritor y evidenciaba conocimientos en diversas áreas. Lo describió como una persona informada y curiosa.

En esa línea, manifestó su sorpresa al conocer que figura como sospechoso del ataque del sábado. “Probablemente era la persona más gentil del equipo, lo que hace aún más impactante que haya hecho esto”, expresó.

Trump habla del tirador detenido durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

Allen enfrentaría múltiples cargos

Donald Trump confirmó la noche del sábado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación contra Allen.

El fiscal general, Todd Blanche, indicó que el individuo podría enfrentar cargos por el tiroteo, posesión ilegal de armas de fuego y “cualquier otro delito que se le pueda imputar”.

Asimismo, el mandatario republicano y el director del FBI, Kash Patel, coincidieron en que la hipótesis inicial apunta a que habría actuado solo.

No obstante, señalaron que las pesquisas continúan y que, de confirmarse la participación de otras personas, se informará oportunamente y se procederá conforme a la ley.

Para esclarecer lo sucedido, las autoridades confirmaron que el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos se encontraban en una vivienda vinculada con Allen en Torrance, una ciudad de unos 140.000 habitantes ubicada en el sur de la bahía de California, a unos 24 kilómetros del centro de Los Ángeles.

Además, NBC News informó de que el FBI se preparaba para ejecutar una orden de registro relacionada con el incidente en la cena, según declaró Bill Essayli, primer asistente del fiscal federal para el Distrito Central de California.