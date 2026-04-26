‘Pensé que era una bandeja cayéndose’: Trump reacciona tras tiroteo en cena con periodistas de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece declaraciones, acompañado por el director del FBI, Kash Patel, durante una conferencia de prensa en la sala de prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., poco después de un tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

¿Un disparo o el ruido de un objeto al caer a la distancia? Esa fue la duda inicial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se registraron múltiples detonaciones en las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, la noche de este sábado en el Washington Hilton.

Durante una conferencia de prensa posterior, el mandatario republicano comentó que “un individuo arremetió contra un puesto de control del Servicio Secreto” armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Precisó que el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de California, no fue alcanzado por disparos, pero fue aprehendido y trasladado a un hospital local para su valoración.

Durante la conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relató que, al escuchar las primeras detonaciones, pensó inicialmente que se trataba de una bandeja cayendo a la distancia, un sonido que —según dijo— le resulta familiar.

“Pensé que era una bandeja cayéndose”, admitió.

No obstante, segundos después comprendió que se trataba de disparos. En ese sentido, reconoció que algunos de los presentes reaccionaron de inmediato, mientras otros tardaron en asimilar lo ocurrido. Añadió que la primera dama, Melania Trump, comentó que era un “mal sonido”.

Pese a la situación, el mandatario agradeció la rapidez y el despliegue del Servicio Secreto de Estados Unidos, cuyos agentes lo evacuaron en cuestión de segundos.

Indicó que su intención era continuar con la actividad para no alterar el curso del evento; sin embargo, por razones de seguridad y protocolo, la decisión fue suspenderlo.