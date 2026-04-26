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‘Pensé que era una bandeja cayéndose’: Trump reacciona tras tiroteo en cena con periodistas de la Casa Blanca

Donald Trump relató los segundos de tensión en el Washington Hilton: confundió los disparos con una bandeja caída antes de ser evacuado por el Servicio Secreto

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Por Arianna Villalobos Solís
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece declaraciones, acompañado por el director del FBI, Kash Patel, durante una conferencia de prensa en la sala de prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., poco después de un tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece declaraciones, acompañado por el director del FBI, Kash Patel, durante una conferencia de prensa en la sala de prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., poco después de un tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. (AFP/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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