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Estados Unidos e Irán afinan acuerdo de paz que podría revelarse este domingo

Estados Unidos e Irán avanzan hacia un acuerdo de paz mediado por Pakistán, que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, pero Trump advierte que las posibilidades de mantener el cese al fuego o retomar la guerra están ’50/50′

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Por AFP
Manifestantes ondean banderas iraníes de la época de la Revolución Islámica de 1979 y portan imágenes de Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, mientras marchaban cerca del Capitolio de los Estados Unidos durante una concentración en apoyo a la lucha de los iraníes por la libertad, en Washington, D.C., este 29 de marzo.
Manifestantes ondean banderas iraníes de la época de la Revolución Islámica de 1979, mientras marchaban cerca del Capitolio de los Estados Unidos durante una concentración en apoyo a la lucha de los iraníes por la libertad, en Washington, D.C., el 29 de marzo. Estados Unidos e Irán avanzan hacia un acuerdo para poner fin a la guerra. (KEN CEDENO/AFP)







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