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Netanyahu afirma que Israel destruyó el programa nuclear de Irán: ‘Somos nosotros quienes los estrangulamos’

Primer ministro israelí emitió esas declaraciones en momentos en que se celebran conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en Pakistán

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Por AFP
WASHINGTON, DC - JULY 07: U.S. President Donald Trump (L) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) attend a dinner in the Blue Room of the White House on July 07, 2025 in Washington, DC. Trump is hosting Netanyahu for a dinner as the two discuss a potential ceasefire agreement to end the fighting in Gaza. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En el fondo, el mandatario estadounidense, Donald Trump. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)







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