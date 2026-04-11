Netanyahu afirma que Israel destruyó el programa nuclear de Irán: ‘Somos nosotros quienes los estrangulamos’

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En el fondo, el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Jerusalén, indefinido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que su país ha destruido los programas nuclear y balístico iraníes durante sus ataques contra la república islámica, en un momento en que se celebran conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán.

“Hemos logrado destruir el programa nuclear y destruir el programa de misiles” de Irán, afirmó en un discurso televisado. Añadió que la guerra contra Teherán también ha debilitado a los dirigentes iraníes y a sus aliados regionales.

“Querían estrangularnos, y (ahora) somos nosotros quienes los estrangulamos. Nos amenazaban con la aniquilación, y ahora luchan por su supervivencia”, añadió.

‘Paz’ con el Líbano

Netanyahu, declaró este sábado, que su país desea un acuerdo de paz con Líbano “que perdure durante generaciones”, a pocos días de las negociaciones previstas en Washington entre Israel y Beirut.

“Líbano ha acudido a nosotros para iniciar negociaciones directas (...). He puesto dos condiciones: queremos el desarme de Hezbolá y queremos un verdadero acuerdo de paz que perdure durante generaciones”, declaró en un discurso televisado.

Los bomberos intentaron extinguir un incendio, tras un ataque israelí en el barrio de Corniche al-Mazraa de Beirut, el 8 de abril del 2026. (IBRAHIM AMRO/AFP)

Israel se encuentra en guerra abierta en Líbano contra Hezbolá, movimiento islamista aliado de Irán, desde el 2 de marzo.

Los ataques israelíes en Líbano han matado a 2.020 personas desde el comienzo de la guerra entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel el 2 de marzo, informó este sábado el Ministerio de Salud libanés.

Entre las víctimas mortales figuran 248 mujeres, 165 niños y 85 miembros del personal médico y de rescate, según el nuevo saldo, que también informa de 6.436 heridos.