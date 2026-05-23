Trump dice que el acuerdo con Irán está ‘en gran medida negociado’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este sábado que un posible acuerdo para acabar con la guerra en Irán está cerca de concretarse.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó este sábado que Estados Unidos e Irán habían “negociado” en gran medida un acuerdo, incluida una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, pero que aún está sujeto a la aprobación final entre ambos países y otros de la región.

“Se ha negociado en gran medida un acuerdo, pendiente de su formalización, entre los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en la que enumeró a varias potencias de Oriente Medio, junto con Turquía y Pakistán, en calidad de mediador.

“Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz”, añadió Trump.

Entre los países de Oriente Medio cuyos líderes se unieron a una llamada el sábado para discutir el acuerdo estaban Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania y Baréin, dijo Trump.

Añadió que había mantenido una llamada por separado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que “igualmente, salió muy bien”.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos finales y los detalles del acuerdo, y se anunciarán en breve”, dijo Trump.

Su optimista publicación se produjo después de que funcionarios iraníes afirmaran que seguían existiendo diferencias entre las partes y que la controversia sobre su programa nuclear no formaría parte de las conversaciones iniciales.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqai, señaló lo que denominó “una tendencia hacia el acercamiento”, pero afirmó que “eso no significa necesariamente que Irán y Estados Unidos vayan a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes”.

“Nuestra intención era en primer lugar redactar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas”, declaró Baqai en la televisión estatal.

Agregó que esperaba que los detalles de un acuerdo definitivo pudieran concretarse “en un plazo razonable de entre 30 y 60 días” tras la finalización del marco.

‘Otro acto de locura’

El jefe negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, había advertido anteriormente que Washington se enfrentaría a una dura respuesta si reanudaba las hostilidades, después de que informaciones en medios estadounidenses plantearan la posibilidad de nuevos ataques y de que funcionarios iraníes acusaran a la parte estadounidense de presentar “exigencias excesivas”.

“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante el periodo de alto el fuego de tal manera que, si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, sin duda será más aplastante y amarga para Estados Unidos que el primer día de la guerra”, dijo Ghalibaf.

Lanzó la advertencia tras reunirse en Teherán con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, una de las figuras clave de los esfuerzos internacionales para negociar el fin de la guerra, que estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran a la república islámica el 28 de febrero.

Semanas de negociaciones, incluidas históricas conversaciones cara a cara auspiciadas por Islamabad, aún no han producido una solución permanente ni han restablecido el acceso completo al estrecho de Ormuz, asfixiando vastas cantidades del suministro mundial de petróleo.

‘Ni guerra ni paz’

Esta situación de estancamiento ha dejado a los ciudadanos iraníes en un limbo.

“El estado de ‘ni guerra ni paz’ es mucho más repugnante que la guerra misma”, dijo a la AFP Shahrzad, una residente de Teherán de 39 años.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo en una llamada con el secretario general de la ONU, António Guterres, que Teherán seguía comprometido a pesar de “las repetidas traiciones a la diplomacia y la agresión militar contra Irán, junto con posiciones contradictorias y repetidas exigencias excesivas” por parte de Washington.

Araghchi mantuvo una intensa ronda de contactos diplomáticos, hablando con sus homólogos de Turquía, Irak, Catar y Omán, informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

También el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, conversó con Trump el sábado, así como con el presidente de Emiratos Árabes Unidos y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

En otro frente de la guerra, los medios estatales libaneses informaron que Israel atacó el sur del país el sábado, ya que los combates no han cesado a pesar del alto el fuego del 17 de abril.

El ejército libanés indicó que uno de los ataques tuvo como objetivo un cuartel del ejército libanés en el sur e hirió a un soldado.

Entretanto, Israel informó que uno de sus soldados murió el viernes cerca de la frontera con el Líbano.