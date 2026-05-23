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Trump dice que el acuerdo con Irán está ‘en gran medida negociado’

Acuerdo incluye propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, pero que aún está sujeto a la aprobación final

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Por AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este sábado que un posible acuerdo para acabar con la guerra en Irán está cerca de concretarse. (Shutterstock/Foto)







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