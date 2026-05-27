El Mundo

Israel ordena evacuar toda la ciudad de Tiro, en Líbano, declarada patrimonio de la Humanidad por Unesco

Benjamin Netanyahu anunció una intensificación de los ataques contra objetivos de Hezbolá en Líbano. Más de un millón de personas han sido desplazadas.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Un bombardeo de Israel cerca de Tiro, Líbano.
Un bombardeo de Israel cerca de Tiro, Líbano. (KAWNAT HAJU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LíbanoTiroIsraelHezbolá
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.