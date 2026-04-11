Editorial

Editorial: La arrogancia de Trump y la sangrienta, costosa y caótica guerra en Irán

La autopercepción de Trump como un negociador insigne y su afán por resultados rápidos –como el de Venezuela– explican en parte la ausencia de una visión estratégica traducida en objetivos claros para la operación militar. Tras mes y medio de gran destrucción, muertes y descalabro económico, una frágil tregua abre un limitado espacio de esperanza

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Por La Nación
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Defensa Pete Hegseth, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa de la Casa Blanca este 6 de abril. A su lado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (SAUL LOEB/AFP)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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