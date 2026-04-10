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Irán supedita negociación a alto el fuego en Líbano y desbloqueo de activos

Presidente del Parlamento iraní condicionó este viernes las negociaciones con Estados Unidos a un alto el fuego en Líbano.

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Por AFP
Partidarios del movimiento hutí respaldado por Irán exhiben sus armas y sostienen un retrato del líder supremo iraní fallecido, el ayatolá Ali Khamenei, durante una manifestación en solidaridad con Irán y Líbano en la capital yemení, Saná, el 10 de abril de 2026.
Partidarios del movimiento hutí respaldado por Irán exhiben sus armas y sostienen un retrato del líder supremo iraní fallecido, el ayatolá Ali Khamenei, durante una manifestación en solidaridad con Irán y Líbano en la capital yemení, Saná, el 10 de abril de 2026. (MOHAMMED HUWAIS/AFP)







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