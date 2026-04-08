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Plan de 10 puntos publicado por Irán no es el que recibió Estados Unidos, afirma la Casa Blanca: ‘No vamos a negociar públicamente’

“El documento al que hace referencia la prensa no es el plan en el que estamos trabajando”, indicó una alta fuente de la Casa Blanca a AFP.

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Por AFP
Una valla publicitaria, gestionada por el Consejo Nacional Iraní-Estadounidense (NIAC), exhibe un mensaje en Times Square, Nueva York, el 8 de abril de 2026, en respuesta a la rápida escalada bélica. Un funcionario estadounidense declaró el miércoles que el plan de alto el fuego de 10 puntos publicado por Irán no reproduce las mismas condiciones acordadas por la Casa Blanca para la pausa en la guerra.
Una valla publicitaria, gestionada por el Consejo Nacional Iraní-Estadounidense (NIAC), exhibe en Times Square, Nueva York, el mensaje "Terminen la guerra de Irán ya". (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







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