Estados Unidos e Israel atacan instalación petroquímica de Irán al acercarse ultimátum de Trump

Teherán, Irán. Estados Unidos e Israel atacaron el martes una instalación petroquímica en el suroeste de Irán, sin causar víctimas, según informaron medios locales. El ataque ocurrió a pocas horas del ultimátum que el presidente Donald Trump emitió contra Irán, prometiendo “destruir” el país.

“A las 11:40 p. m. (8:40 GMT) del martes, la planta petroquímica Amir Kabir de Mahshahr fue atacada por los enemigos estadounidenses y sionistas. No se han registrado víctimas”, declaró Valiollah Hayati, vicegobernador de la provincia suroccidental de Juzestán, citado por la agencia de noticias estatal Mehrs.

Irán está preparado para todas las posibilidades en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmó el primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref, tras las amenazas del presidente estadounidense de aniquilar una “civilización entera”.

“La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios. Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia”, declaró Aref en un mensaje en X.

De acuerdo con diplomáticos de Pakistán e Irán, así como la secretaría de prensa de la Casa Blanca, en las últimas horas se han presentado “avances” en las conversaciones para buscar una salida al conflicto.

El embajador de Irán en Pakistán afirmó en una publicación en redes sociales que la diplomacia para poner fin a la guerra había dado un “paso adelante” desde una etapa “crítica y sensible”.

Asimismo, el primer ministro de Pakistán, que ha estado actuando como intermediario, solicitó al presidente Trump que extendiera su plazo por dos semanas. Karoline Leavitt, encargada de prensa en Washington, dijo que Trump estaba informado de la propuesta y que darían una réplica.

Una fuente regional dijo a la cadena CNN que “se esperan pronto algunas buenas noticias de ambas partes”, y que se prevé que se cierre un acuerdo esta misma noche.

Mientras tanto, Trump declaró a Fox News que el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif es “un hombre respetado”; agregó que las negociaciones están “acaloradas”, aunque no dio más detalles.

El ultimátum de Trump despertó alarmas en todo el mundo. “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “¿Quién sabe?”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Presión política para Trump

El mensaje apocalíptico de Donald Trump provocó fuertes reacciones internacionales. El papa León XIV lo tachó de “inaceptable”, mientras el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que “no existe ningún objetivo militar que justifique la destrucción total” de infraestructura civil o el daño deliberado a la población civil en Irán.

Pero la resonancia política local en Estados Unidos llega incluso a figuras aliadas u otrora cercanas al mandatario. “No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”, afirmó en la red social X la excongresista Marjorie Taylor Greene, quien rompió con Trump el año pasado.

Antiguos fieles, como Greene, se han sumado a los demócratas para exigir que el gabinete de Trump invoque la 25.ª Enmienda a la Constitución, que contempla la transferencia del poder en caso de que un presidente se vea incapacitado para gobernar, especialmente por motivos de salud.

De acuerdo con el New York Times, “más de una cuarta parte de los demócratas en el Congreso han pedido su destitución, ya sea mediante un juicio político o a través de que su gabinete le retire el poder” siguiendo la enmienda citada.

Según el Times, muchos congresistas expresaron dudas sobre la “estabilidad mental del presidente” y afirmaron que su publicación en redes sociales es “evidencia de que no está mentalmente apto para ejercer el cargo”.

JD Vance, desde Hungría, dio un discurso que inquietó a muchos congresistas, que interpretaron sus palabras como amenaza de uso de armas nucleares. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Retaliación iraní

Por otra parte, explosiones se escucharon el martes por la noche en Doha y Bagdad, las capitales de Catar e Irak, según informaron corresponsales de la AFP, tras lo cual Emiratos Árabes Unidos afirmó que sus fuerzas aéreas estaban respondiendo a misiles y drones iraníes.

Dos civiles, incluido un niño, murieron en Bagdad, según la Policía. Allí, corresponsales de la AFP oyeron el martes por la noche hasta cinco explosiones en la zona centro de la ciudad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.

“Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos se enfrentan actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán”, declaró el Ministerio de Defensa de Abu Dabi en un comunicado en X.

Periodistas de la AFP en Doha escucharon también varias explosiones horas antes de que venza el plazo fijado por Estados Unidos para que Irán acepte un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.