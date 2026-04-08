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Israel dice que alto el fuego en Irán no incluye Líbano; nuevo ataque deja ocho muertos

Los bombardeos de Israel contra Hezbolá le han llevado a ocupar 10% del territorio libanés y a desplazar a más de un millón de personas.

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Por AFP
Equipos de emergencia se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un vehículo en Sidón, Líbano, el 8 de abril de 2026.
Equipos de emergencia se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un vehículo en Sidón, Líbano, el 8 de abril de 2026. (MAHMOUD ZAYYAT/AFP)







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