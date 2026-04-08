Israel dice que alto el fuego en Irán no incluye Líbano; nuevo ataque deja ocho muertos

Equipos de emergencia se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un vehículo en Sidón, Líbano, el 8 de abril de 2026.

Jerusalén, Indefinido. Israel afirmó este miércoles que el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán “no incluye a Líbano”, país que se vio arrastrado a la guerra después de que el movimiento proiraní Hezbolá lanzara ataques contra el Estado hebreo.

“El alto el fuego de dos semanas no incluye a Líbano”, zanjó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado, que contradice un anuncio anterior del medidador Pakistán, que aseguró que la tregua abarca “todos los lugares, incluido Líbano”.

Poco después de los anuncios de tregua, un bombardeo israelí causó la muerte de ocho personas en la ciudad de Sidón, en el suroeste de Líbano, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

“El ataque del enemigo israelí contra Sidón, en el sur de Líbano, ha dejado un balance preliminar de ocho ciudadanos fallecidos y 22 heridos”, señaló esa fuente en un comunicado.

Los bombardeos de Israel contra Hezbolá le han llevado a ocupar 10% del territorio libanés y a desplazar a más de un millón de personas.

Una bola de fuego se eleva desde el lugar de un ataque israelí que alcanzó un edificio adyacente a la autopista que conduce al aeropuerto internacional de Beirut el 31 de marzo de 2026. (FADEL ITANI/AFP)

Ataque a cascos azules de la ONU

La guerra extendida en Líbano ha provocado significativas afectaciones en su territorio. Un disparo del ejército israelí y un explosivo de Hezbolá mataron a tres cascos azules indonesios en el Líbano en dos incidentes a finales de marzo, según una investigación preliminar de la ONU publicada este martes.

“Hemos pedido a las partes implicadas que estos casos sean objeto de investigaciones y procesos judiciales por parte de las autoridades nacionales, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia (...) por los crímenes”, declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, al presentar los resultados de la investigación ante la prensa.

Un casco azul de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Fpnul) murió y otro resultó gravemente herido el 29 de marzo por un proyectil cerca de Adchit Al Qusayr, donde había enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, movimiento apoyado por Irán.

Al día siguiente, dos soldados de la misma fuerza murieron a causa de una explosión que destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan. Un tercero resultó gravemente herido en el mismo ataque.

La investigación de la ONU sobre el primer caso indica que “el proyectil era un obús de 120 mm, disparado por un tanque Merkava de las Fuerzas de Defensa de Israel desde el este”, explicó Dujarric.

El 5 de abril, un ataque contra la localidad de Ain Saadeh, al este de Beirut, dejó tres muertos, entre ellos dos mujeres, según informaron las autoridades. Entre las víctimas estaban Pierre Mouawad, un funcionario local de las Fuerzas Libanesas, un partido cristiano firmemente opuesto a Hezbolá, y su esposa. (DIMITAR DILKOFF/AFP)

El portavoz destacó que “con el fin de mitigar los riesgos para el personal de las Naciones Unidas”, la Fpnul había “comunicado a las Fuerzas de Defensa de Israel las coordenadas de todas sus posiciones e instalaciones” en dos ocasiones previas al incidente.

La explosión del 30 de marzo fue provocada por un artefacto explosivo improvisado, prosiguió el portavoz.

“La investigación estima que, teniendo en cuenta el lugar del incidente, la naturaleza de la explosión y el contexto actual, es muy probable que dicho artefacto haya sido puesto por Hezbolá”, añadió.

“Los ataques contra los cascos azules de las Naciones Unidas pueden constituir crímenes de guerra (...) Debe respetarse la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas”, recalcó Dujarric.

La Fpnul se creó en 1978 para supervisar la retirada de Israel del Líbano.

Esta fuerza, que cuenta con cerca de 8.200 soldados procedentes de 47 países, se encuentra en el punto de mira de Israel y de Hezbolá.