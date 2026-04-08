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Un régimen decapitado que no muere desmiente la ilusión de una guerra fácil

La superioridad aérea destruye objetivos materiales, pero no sabe qué obtener de las ruinas. En Venezuela, Delcy Rodríguez se constituyó en interlocutora; en Irán, ni Trump sabe quiénes son sus interlocutores

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Por Constantino Urcuyo
Delaware, Base Aérea de Dover. 7 de marzo de 2026. El presidente Donald Trump asistió al traslado digno de seis soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en la Base de la Fuerza Aérea Dover en Delaware. Estos soldados fueron las primeras bajas de combate estadounidenses del conflicto en curso con Irán.
Base Aérea de Dover, en Delaware. El pasado 7 de marzo, el presidente Donald Trump asistió al traslado de seis soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos. Estos soldados fueron las primeras bajas de combate estadounidenses en el conflicto en curso con Irán. (Shutterstock/Foto)







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Constantino Urcuyo

Constantino Urcuyo

Es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

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