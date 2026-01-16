Protestas en Irán pierden intensidad tras brutal represión con miles de muertos y apagón de internet

Los viajeros por una calle de Teherán este 15 de enero. Un movimiento de protesta en todo Irán, inicialmente provocado por agravios económicos, se ha convertido en uno de los mayores desafíos a los líderes clericales desde que tomaron el poder en 1979. Foto:

París, Francia. La ola de protestas que estalló en Irán a finales de diciembre contra el sistema teocrático de la república islámica ha perdido intensidad tras una represión calificada de brutal, que habría dejado miles de muertos, y en medio de un prolongado apagón de internet, según organizaciones de derechos humanos y centros de monitoreo internacional.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente motivadas por el alto costo de la vida, pero pronto se extendieron a otras ciudades con consignas que exigían la caída del sistema clerical instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

En respuesta, las autoridades reforzaron la presencia de las fuerzas de seguridad y restringieron el acceso a internet, una medida que, según activistas, busca ocultar la magnitud de la represión.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, considera que la ofensiva estatal ha “probablemente sofocado el movimiento de protesta por ahora”, aunque advirtió que el despliegue masivo de fuerzas de seguridad es insostenible a largo plazo, lo que podría permitir una eventual reanudación de las manifestaciones.

Las cifras de víctimas son alarmantes. La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, contabiliza al menos 3.428 manifestantes muertos, aunque no descarta que el número real sea mayor.

Su director, Mahmood Amiry-Moghaddam, acusó al régimen liderado por el ayatolá Alí Jamenei de cometer “uno de los crímenes más graves de nuestra época”, al citar ejecuciones en la vía pública, uso de armas de guerra y disparos contra manifestantes que intentaban huir.

Human Rights Watch también denunció “masacres sin precedentes” en el país. Videos verificados muestran cuerpos alineados en la morgue de Kahrizak, al sur de Teherán, y familias desesperadas buscando a sus desaparecidos.

De acuerdo con la organización Netblocks, los iraníes llevan más de 180 horas sin acceso a internet, un corte más prolongado que el registrado durante las protestas masivas del 2019.

En el plano internacional, la tensión entre Irán y Estados Unidos parece haber disminuido.

Según un alto funcionario saudí, aliados del Golfo como Arabia Saudita, Catar y Omán han persuadido al presidente estadounidense Donald Trump para que otorgue a Teherán “una oportunidad” antes de considerar una acción militar.

La Casa Blanca confirmó contactos con Israel y aseguró que “todas las opciones siguen sobre la mesa”, mientras anunció nuevas sanciones económicas contra funcionarios iraníes vinculados con la represión.

Pese al repliegue de las protestas, activistas sostienen que el descontento persiste.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, la periodista iraní-estadounidense Masih Alinejad afirmó que “los iraníes están unidos” contra el sistema clerical.

Irán, por su parte, acusó a Washington de explotar las protestas con fines geopolíticos, mientras el país permanece bajo una tensa calma marcada por el miedo y la censura.