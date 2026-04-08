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Más de 112 muertos y 830 heridos por bombardeos de Israel en Líbano este miércoles hacen peligrar alto el fuego

Teherán comunicó que se retirará de las negociaciones si Israel continúa atacando a Líbano; según Al Jazeera, en solo 10 minutos, Israel bombardeó 100 sitios en Líbano.

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Por AFP y Roger Bolaños Vargas
Los bomberos intentan extinguir un incendio tras un ataque israelí en el barrio de Corniche al-Mazraa de Beirut el 8 de abril de 2026. Alrededor de las 14:00 (11:00 GMT), una serie de ataques israelíes sacudieron la capital libanesa sin previo aviso, provocando escenas de pánico. Los ataques israelíes contra el Líbano el 8 de abril, los más intensos desde que comenzó la guerra a principios de marzo, dejaron "decenas de muertos y cientos de heridos", según un balance preliminar del Ministerio de Salud.
Los bomberos intentan extinguir un incendio tras un ataque israelí en el barrio de Corniche al-Mazraa de Beirut el 8 de abril de 2026. (IBRAHIM AMRO/AFP)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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