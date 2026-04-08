Más de 112 muertos y 830 heridos por bombardeos de Israel en Líbano este miércoles hacen peligrar alto el fuego

Los bomberos intentan extinguir un incendio tras un ataque israelí en el barrio de Corniche al-Mazraa de Beirut el 8 de abril de 2026.

Beirut, Líbano. La ola de bombardeos israelíes contra Líbano dejó este miércoles al menos 112 muertos y más de 800 heridos, anunció el Ministro de Salud, Rakan Nasreddine.

Al menos 112 personas murieron y 837 fueron heridas este miércoles en los ataques israelíes en Líbano, un nivel sin precedentes desde que empezó la guerra el 2 de marzo, reportó el Ministerio de Salud.

Los ataques se dirigieron contra barrios residenciales en el centro de Beirut, los suburbios del sur de la capital y en zonas del sur y del este del país.

Israel ataca a Hezbolá, grupo militante proiraní afincado en Líbano; hasta ahora, ha tomado 10% del territorio y más de 1 millón de personas han sido desplazadas por el conflicto. Pero el bombardeo ahora llegó con más intensidad a Beirut, la capital.

Según Al Jazeera, los ataques contra Beirut se intensificaron desde el 2 de marzo hasta el punto que, este 8 de abril, en solo 10 minutos, se bombardearon 100 lugares.

Mientras tanto, el portavoz adjunto del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que la entidad “condena firmemente” los ataques de Israel en Líbano.

“La ONU condena firmemente las pérdidas de vidas civiles”, dijo Farhan Haq a la prensa, y llamó a aprovechar “la oportunidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán” para evitar más muertes.

Sin embargo, los ataques podrían hacer tambalearse las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para el alto al fuego.

De acuerdo con Al Jazeera, Teherán afirmó este miércoles que se retirará del acuerdo de alto el fuego si Israel continúa violándolo atacando a Líbano.

Sin embargo, Israel afirmó que el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán “no incluye a Líbano”, país que se vio arrastrado a la guerra después de que el movimiento proiraní Hezbolá lanzara ataques contra el Estado hebreo.

“El alto el fuego de dos semanas no incluye a Líbano”, zanjó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado, que contradice un anuncio anterior del medidador Pakistán, que aseguró que la tregua abarca “todos los lugares, incluido Líbano”.