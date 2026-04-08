Israel sigue atacando Líbano pese a la tregua con Irán

Israel lanzó una serie de bombardeos sobre Beirut el 8 de abril, el ataque más violento contra la capital libanesa desde el inicio de la guerra.

Beirut, Líbano. El ejército israelí llevó a cabo nuevos ataques en el sur de Líbano este miércoles y renovó sus órdenes de evacuación para la población de esta región, tras afirmar que el país no entra en la tregua con Irán, el patrocinador de Hezbolá.

Varias columnas de humo se veían en Beirut y en su periferia, según las imágenes de AFPTV.

Periodistas de la AFP en el lugar vieron escenas de pánico en las calles de la capital.

Los bombardeos se produjeron cuando el grupo armado Hezbolá, que arrastró al Líbano a la guerra de Oriente Medio al atacar a Israel el 2 de marzo, afirmó que estaba cerca de una “victoria histórica”.

Hezbolá, sin embargo, no reivindicó ninguna operación contra Israel desde la 1:00 a. m. de la madrugada (martes 10 p. m. GMT), coincidiendo con el anuncio de tregua entre Estados Unidos e Irán.

Poco después de las explosiones en la capital libanesa, el ejército israelí anunció haber atacado un centenar de objetivos de Hezbolá en todo el Líbano. Afirma que se trató del “mayor ataque coordinado” contra el movimiento proiraní desde el inicio de la guerra estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero.

“En espacio de 10 minutos y simultáneamente en varias zonas, (las fuerzas israelíes atacaron) un centenar de puestos de mando e infraestructuras militares” del movimiento islamista libanés en todo el país, indicó un comunicado militar israelí.

Israel expresó el miércoles en la mañana su apoyo al acuerdo de alto al fuego de dos semanas alcanzado entre Washington y Teherán, pero precisó que este “no incluye al Líbano”.

Las incursiones y ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo han causado más de 1.500 muertos y de un millón de desplazados, principalmente del sur y de la periferia sur de Beirut, bastión de Hezbolá.

Beirut en primera línea

Según medios estatales del Líbano, hubo varios ataques en localidades del sur del país.

Uno de esos bombardeos alcanzó un edificio de la región de Tiro, según un corresponsal de la AFP, poco después de que el ejército israelí ordenara de nuevo desalojar el sector.

El portavoz del ejército israelí en lengua árabe, el coronel Avichay Adraee, también ordenó a los habitantes de una amplia zona, entre la frontera israelí y el río Zahrani, a unos 40 km más al norte, que evacuaran sus casas, y afirmó que “la batalla continúa”.

Equipos de emergencia se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un vehículo en Sidón, Líbano, el 8 de abril de 2026. (MAHMOUD ZAYYAT/AFP)

Las fuerzas del Estado hebreo ocupan actualmente una parte del sur de Líbano.

El ejército libanés, por su lado, pidió a los desplazados “esperar antes de regresar” al sur del país por precaución.

Un corresponsal de la AFP en la región de Tiro vio a un pequeño número de personas que regresaban a zonas que habían evacuado al inicio de la guerra.

Ali Youssef, un repartidor de 50 años que acampa en las afueras del suburbio sur, afirmó que esperaba “un comunicado de Hezbolá” antes de decidir el regreso a su casa en esa zona bombardeada por Israel.

Precisamente, Hezbolá dijo poco después a los desplazados que no deben regresar a sus casas antes de que haya un alto el fuego “oficial y definitivo”.

El 6 de abril de 2026, se observa una columna de humo tras un ataque aéreo israelí en la zona de Ali al-Daher, en el sur del Líbano, vista desde la cercana localidad de Marjeyoun. (-/AFP)

España y Francia piden una tregua

El presidente libanés, Joseph Aoun, celebró la tregua de dos semanas entre Irán y Estados Unidos y afirmó en un comunicado que su país trabaja para ser incluido en la “paz regional”.

Según una fuente oficial citada por la AFP, las autoridades libanesas “no fueron informadas” de la inclusión del Líbano en la tregua.

Teherán indicó que exigió el fin de los ataques contra sus aliados en la región.

Incluso el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que Estados Unidos, Irán y sus aliados habían aceptado un alto el fuego “en todas partes”, incluido el Líbano.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, consideró que sería “inaceptable” que Israel mantuviera los combates en el Líbano.

En París, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el alto el fuego debía “incluir plenamente a Líbano”.