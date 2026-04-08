El Mundo

Israel sigue atacando Líbano pese a la tregua con Irán

Primer ministro paquistaní afirmó que Estados Unidos, Irán y sus aliados habían aceptado un alto el fuego “en todas partes”, incluido el Líbano.

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Por AFP
Israel lanzó una serie de bombardeos sobre Beirut el 8 de abril, el ataque más violento contra la capital libanesa desde el inicio de la guerra.
Israel lanzó una serie de bombardeos sobre Beirut el 8 de abril, el ataque más violento contra la capital libanesa desde el inicio de la guerra. (DYLAN COLLINS/AFP)







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