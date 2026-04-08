El Mundo

Israel acuerda alto el fuego con Irán

Acuerdo surge poco después de que Trump acordara un cese similar con Teherán

EscucharEscuchar
Por AFP y Sebastián Sánchez
Personal de emergencias revisa sitio de Saksakiyeh, Líbano, tras un bombardeo israelí.
Acuerdo de alto el fuego incluiría al Líbano. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelIránEstados Unidosalto el fuego
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.