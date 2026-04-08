Israel acuerda alto el fuego con Irán

Washington, Estados Unidos. Israel aceptó el alto el fuego con Irán, indicó el martes a la AFP un responsable de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Este cese surge poco después de que Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo, a través de Pakistán, para una tregua de dos semanas a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz, poco más de una hora antes de la expiración del ultimátum de Donald Trump, que amenazaba con destruir a la República Islámica.

El mediador pakistaní aseguró que este alto el fuego incluía también al Líbano, donde Israel lleva a cabo operaciones militares contra el movimiento armado proiraní Hezbolá.

Según Irán, el plan con EE. UU. incluye el levantamiento de las sanciones de larga data, la garantía del “control” del país sobre el estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región.

Además, exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio.

La Casa Blanca contempla mantener “negociaciones en persona” con Irán, dijo el martes la portavoz, Karoline Leavitt, después de que Washington y Teherán acordaran el cese de las hostilidades por dos semanas.

“Hay discusiones sobre la posibilidad de negociaciones en persona, pero nada es definitivo hasta que lo anuncie el presidente o la Casa Blanca”, dijo Leavitt después de que Irán afirmara que había aceptado iniciar el viernes en Pakistán conversaciones con Estados Unidos.

La guerra comenzó cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán que mataron a su líder supremo el 28 de febrero, lo que desencadenó acciones de represalia de Teherán contra las naciones del Golfo e Israel.