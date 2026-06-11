Editorial

Editorial: El fútbol como tregua imperfecta

Por poco más de seis semanas, el foco de atención no estará solo sobre las guerras, las tensiones geopolíticas y los altos precios del petróleo

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Por La Nación
Cámara de video apunta a balón oficial de la FIFA para el Mundial 2026, colocado sobre el césped
De cualquier modo, sobran motivos para dar la bienvenida al Mundial y al deporte maravilloso que es el fútbol. (Shutterstock/Imagen)







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