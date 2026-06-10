Fútbol

Presidente de FIFA se sacude por problemas con visas antes del Mundial: ‘No somos reyes del mundo’

Gianni Infantino calificó de ‘lamentable’ la exclusión del árbitro Omar Artan por problemas de visa con EE. UU., pero dijo que no pueden hacer nada

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Por AFP
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofrece una rueda de prensa en la víspera del partido inaugural del Mundial de Fútbol de 2026 en el estadio de la Ciudad de México.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofrece una rueda de prensa en la víspera del partido inaugural del Mundial de Fútbol de 2026 en el estadio de la Ciudad de México. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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