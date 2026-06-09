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Estados Unidos defiende rechazo de visas al árbitro somalí y a iraníes para el Mundial

Omar Artan debía ser el primer somalí en dirigir durante un Mundial

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Por AFP

El jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026 defendió la decisión de Estados Unidos de no conceder visados a un árbitro somalí y a parte de la delegación de la selección iraní.








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