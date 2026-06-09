Estados Unidos defiende rechazo de visas al árbitro somalí y a iraníes para el Mundial

El jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026 defendió la decisión de Estados Unidos de no conceder visados a un árbitro somalí y a parte de la delegación de la selección iraní.

“Hasta este momento hemos tenido 35 equipos que han venido a Estados Unidos”, declaró Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo, en un acto organizado por el Atlantic Council en Washington.

“No se ha denegado la entrada a ningún jugador ni a ningún entrenador”, añadió. “Ha habido algunos oficiales a los que se les ha denegado, y por muy buenas razones”.

“Estamos buscando ese equilibrio entre asegurarnos de que cualquier actor malintencionado que... intente entrar en el país bajo el pretexto del Mundial no tenga acceso a Estados Unidos”, explicó.

Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, fue preguntado específicamente por la decisión de prohibir la entrada al país al árbitro somalí Omar Artan.

‘Por muy buenas razones’

Omar Artan, de 34 años, quien fue designado árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025, debía ser el primer somalí en dirigir durante un Mundial.

“Aunque no puedo entrar en detalles, lo que sí puedo decirles, a grandes rasgos, es que fue por una muy buena razón”, dijo Giuliani sobre Artan, a quien se le negó la entrada en el aeropuerto de Miami el sábado.

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están afectados por una prohibición de viajar a Estados Unidos impuesta por la administración de Donald Trump.

Irán, que disputará sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en suelo estadounidense, se vio obligado a trasladar su base de entrenamientos de Tucson (Arizona) a Tijuana, en México, debido a la guerra en Oriente Medio, que se inició el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Teherán.

Estados Unidos informó que tiene razones para negarle la visa a Omar Abdulkadir Artan, árbitro de Somalia. Aquí amonestó a Denis Bouanga durante el partido de la Copa Africana 2026 entre Gabón y Costa de Marfil. (KHALED DESOUKI/AFP)

La federación iraní de fútbol dijo el martes que se había revocado su cupo de entradas para los aficionados y que a algunos miembros del personal de apoyo de la selección se les habían denegado los visados.

Giuliani afirmó que “todo el cuerpo técnico iraní va a entrar” pero que hay “algunos oficiales iraníes que no van a entrar, de nuevo, por muy buenas razones”.

Señaló que “no puede entrar en detalles”, pero que “hay algunas personas que dicen ser entrenadores y puede que no lo sean”.

El funcionario afirmó que Trump quiere asegurarse de que haya “igualdad de condiciones” para todas las selecciones que participan en el Mundial 2026 “y, al mismo tiempo, garantizar que las personas que están trabajando directamente, digamos, con el CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) no tengan ninguna posibilidad de acceder a Estados Unidos”.

El enviado de la Casa Blanca añadió además que actualmente “no hay amenazas creíbles” contra el torneo, pero que la comunidad de inteligencia ha “triplicado” sus esfuerzos y seguirá vigilando la situación “de aquí hasta que se marque el último gol, el 19 de julio”.