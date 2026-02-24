¿Preocupa a FIFA la violencia en México de cara al Mundial? Esto responde Gianni Infantino

Este vehículo quemado se usó para tratar de bloquear el camino durante la frustrada huida de el Mencho Oseguera. La caída de este capo desató una ola de violencia a pocos meses del Mundial 2026.

Barranquilla, Colombia. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está “muy tranquilo” con México como sede del Mundial de 2026, según dijo este martes a la AFP, luego de que el país enfrentara una ola de violencia por la muerte de su mayor capo del narcotráfico, el Mencho Oseguera.

“Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular”, aseguró el jefe del organismo que rige al balompié en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema tras los hechos violentos que se desataron el domingo en buena parte de México.

Noticia en desarrollo