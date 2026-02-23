El Mundo

Operativo contra ‘El Mencho’ dejó decenas de fallecidos en la Guardia Nacional de México y en la organización criminal

Decenas de miembros de la organización criminal de Nemesio Oseguera y de fuerzas militares de México murieron en el operativo.

Por AFP
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, habla junto a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, en Ciudad de México.
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, habla junto a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. (YURI CORTEZ/AFP)







El MenchoMéxicoClaudia SheinbaumnarcotráficoNemesio Oseguera
