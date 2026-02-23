Operativo contra ‘El Mencho’ dejó decenas de fallecidos en la Guardia Nacional de México y en la organización criminal

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, habla junto a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, en Ciudad de México.

Ciudad de México, México. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el operativo en el que murió su líder, Nemesio Oseguera, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El secretario indicó que en estos eventos ocurridos en el estado de Jalisco (oeste) también murió una mujer y 30 integrantes de esa organización criminal fueron abatidos.

“Lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado”. Además “30 delincuentes que perdieron la vida”, detalló Harfuch.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes la participación de fuerzas de Estados Unidos en el operativo que resultó la víspera en la muerte del capo narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera.

“No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información”, afirmó Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

Antes del anuncio oficial sobre la muerte de 'El Mencho', grupos armados incendiaron automóviles y camiones para bloquear varias vías en Jalisco como reacción a un operativo federal en la zona. (ULISES RUIZ/AFP)

“Lo más importante” es “proteger a la gente”, afirmó Sheinbaum.

“Es lo más importante, proteger a toda la población, proteger a la gente, proteger al pueblo”, dijo la mandataria.

El domingo, la Secretaría de Seguridad reportó 252 bloqueos en carreteras de 20 estados, principalmente Jalisco (oeste), como respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación a la muerte de su líder.